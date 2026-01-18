Неділя, 18 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЄС екстрено збирає послів через мита США та погрози щодо Гренландії

Денис Молотов
ЄС екстрено збирає послів через мита США та погрози щодо Гренландії
Ілюстративне фото з відкритих джерел: Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент США Дональд Трамп.

Посли країн Європейського Союзу у неділю, 18 січня, зберуться на екстрену зустріч у зв’язку з рішенням США запровадити мита як спосіб тиску Трампа на Данію та європейські держави, які виступають проти анексії Гренландії. На цьому тлі провідні лідери ЄС уже публічно відреагували на заяви та погрози президента США Дональда Трампа.

Спільна позиція керівництва ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта у спільній заяві в соцмережі X (колишній Twitter) наголосили, що Європейський Союз «повністю солідарний з Данією та народом Гренландії».

📢 «Територіальна цілісність і суверенітет є фундаментальними принципами міжнародного права. Вони є важливими для Європи та для міжнародної спільноти в цілому», — заявили лідери ЄС.

Вони також підкреслили, що Євросоюз послідовно відстоює спільний трансатлантичний інтерес до миру й безпеки в Арктиці, зокрема у межах НАТО.

☝️ Арктична безпека та співпраця з союзниками

За словами фон дер Ляєн і Кошти, попередньо скоординовані данські навчання разом із союзниками:

  • «відповідають потребі посилення арктичної безпеки та не становлять загрози ні для кого».

Водночас вони застерегли, що мита США через Гренландію можуть підірвати трансатлантичні відносини та спричинити «небезпечну низхідну спіраль» у відносинах між Європою та Сполученими Штатами.

🌍 Позиція дипломатії ЄС

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас у своїй заяві зазначила, що вигоду від розбрату між союзниками отримують росія та Китай, які, за її словами, «напевно радіють у ці дні».

Вона наголосила, що у разі загрози безпеці Гренландії союзники можуть врегулювати ситуацію в рамках НАТО.

  • «Тарифи загрожують зробити Європу та США біднішими і підривають наше спільне процвітання», — заявила Каллас.

Окремо вона підкреслила, що суперечки між США та ЄС не повинні відволікати партнерів від ключового завдання — допомоги у припиненні війни росії проти України.

Кіпр, який нині головує в Європейському Союзі, пізно ввечері 17 січня повідомив про скликання екстреної зустрічі послів. За даними дипломатів ЄС, вона має розпочатися о 18:00 за київським часом.

📌 Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія сплачуватимуть 10% мита на всі товари, що експортуються до США. З 1 червня ці мита планують підвищити до 25%. За словами Трампа, обмеження діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про «повну та остаточну купівлю Гренландії».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп закликав Данію «негайно» залишити Гренландію

ВАЖЛИВО

США могли використати секретну зброю у Венесуелі

ВАЖЛИВО

Від «жертв інфляції» до «керованих США терористів». Як російська пропаганда пояснює протести в Ірані

СТОПФЕЙК

Нічна атака рф: Повітряні сили повідомили про 115 ворожих БпЛА

ВІЙНА

ППО України знешкодила ракети рф та 240 дронів

ВІЙНА

Фейк: Deutsche Welle повідомила про «тисячі постраждалих» під час затримання ТЦК

СТОПФЕЙК

Звільнення голови СБУ: профільний комітет дав “зелене світло”

ВАЖЛИВО

Буданов в ОП: Зеленський переводить державу в режим спецоперації

ТОЧКА ЗОРУ

Данія нагадала США: Гренландія підпадає під п’яту статтю НАТО

ПОЛІТИКА

ВАКС обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід

ВАЖЛИВО

В Одесі працівники ТЦК викрали чоловіка та вимагали $6 тисяч

ВАЖЛИВО

Рада підтримала звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ

ВАЖЛИВО

Рада у 18-й раз продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні

ВАЖЛИВО

Фейк: Військовий ЗСУ «намагався вивезти за кордон давню ікону»

СТОПФЕЙК

Шмигаль заявив про стабільні запаси пального та рекордний імпорт

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ