ЄС екстрено збирає послів через мита США та погрози щодо Гренландії

Посли країн Європейського Союзу у неділю, 18 січня, зберуться на екстрену зустріч у зв’язку з рішенням США запровадити мита як спосіб тиску Трампа на Данію та європейські держави, які виступають проти анексії Гренландії. На цьому тлі провідні лідери ЄС уже публічно відреагували на заяви та погрози президента США Дональда Трампа.

Спільна позиція керівництва ЄС

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та голова Європейської ради Антоніу Кошта у спільній заяві в соцмережі X (колишній Twitter) наголосили, що Європейський Союз «повністю солідарний з Данією та народом Гренландії».

📢 «Територіальна цілісність і суверенітет є фундаментальними принципами міжнародного права. Вони є важливими для Європи та для міжнародної спільноти в цілому», — заявили лідери ЄС.

Вони також підкреслили, що Євросоюз послідовно відстоює спільний трансатлантичний інтерес до миру й безпеки в Арктиці, зокрема у межах НАТО.

☝️ Арктична безпека та співпраця з союзниками

За словами фон дер Ляєн і Кошти, попередньо скоординовані данські навчання разом із союзниками:

«відповідають потребі посилення арктичної безпеки та не становлять загрози ні для кого».

Водночас вони застерегли, що мита США через Гренландію можуть підірвати трансатлантичні відносини та спричинити «небезпечну низхідну спіраль» у відносинах між Європою та Сполученими Штатами.

🌍 Позиція дипломатії ЄС

Голова дипломатії Євросоюзу Кая Каллас у своїй заяві зазначила, що вигоду від розбрату між союзниками отримують росія та Китай, які, за її словами, «напевно радіють у ці дні».

Вона наголосила, що у разі загрози безпеці Гренландії союзники можуть врегулювати ситуацію в рамках НАТО.

«Тарифи загрожують зробити Європу та США біднішими і підривають наше спільне процвітання», — заявила Каллас.

Окремо вона підкреслила, що суперечки між США та ЄС не повинні відволікати партнерів від ключового завдання — допомоги у припиненні війни росії проти України.

Кіпр, який нині головує в Європейському Союзі, пізно ввечері 17 січня повідомив про скликання екстреної зустрічі послів. За даними дипломатів ЄС, вона має розпочатися о 18:00 за київським часом.

📌 Нагадаємо

Раніше Дональд Трамп заявив, що з 1 лютого Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія сплачуватимуть 10% мита на всі товари, що експортуються до США. З 1 червня ці мита планують підвищити до 25%. За словами Трампа, обмеження діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про «повну та остаточну купівлю Гренландії».