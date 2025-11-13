Четвер, 13 Листопада, 2025
Єврокомісія відреагувала на корупційну справу «Мідас»

Єврокомісія відреагувала на корупційну справу «Мідас»

Розкриття масштабної корупційної схеми в енергетиці України означає, що антикорупційні органи України вже діють ефективно. Про це заявив речник Європейської комісії Гійом Мерсьє, повідомляє Європейська правда у четвер, 13 жовтня.

📢 «Це розслідування показує, що в Україні діють і функціонують антикорупційні органи», – наголосив Мерсьє, підкресливши, що боротьба з корупцією є центральним елементом пакета ЄС із питань розширення.

Він також нагадав, що протидія корупції є ключовою умовою для країни, яка прагне вступити до Євросоюзу.

📢 «Вона вимагає постійних зусиль, щоб забезпечити потужну спроможність боротися з корупцією та повагу до верховенства права», – додав представник Єврокомісії.

☝️ За словами Мерсьє, роль незалежних антикорупційних органів, які є наріжним каменем верховенства права в Україні як майбутній державі-члені ЄС, має бути захищеною.

📢 «Комісія продовжить моніторинг ситуації», – запевнив він.

Нагадаємо, 10 листопада НАБУ та САП оголосили про проведення масштабної операції «Мідас» у межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики, зокрема щодо відмивання коштів «Енергоатома» у великих масштабах.

Пізніше стало відомо, що злочинна група легалізувала кошти через офіс колишнього народного депутата, а нині сенатора рф Андрія Деркача. За попередньою інформацією, було “відмито” близько 100 мільйонів доларів США.

Наразі підозри оголошено семи фігурантам, п’ятеро з яких уже затримані, а суд обрав їм запобіжні заходи. Два міністри подали заяви про звільнення, а шостий президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти двох осіб, пов’язаних зі справою.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

