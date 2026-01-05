Понеділок, 5 Січня, 2026
Євгеній Хмара тимчасово очолив Службу безпеки України

Денис Молотов
Євгеній Хмара тимчасово очолив Службу безпеки України
Фото: Євгеній Хмара

Шостий президент України Володимир Зеленський доручив начальнику Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України Євгенію Хмарі тимчасово виконувати обов’язки голови СБУ. Відповідний указ №19/2026 оприлюднено на сайті глави держави у понеділок, 5 січня.

📢 «Начальнику Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України Хмарі Євгенію Леонідовичу тимчасово виконувати обов’язки Голови Служби безпеки України», – йдеться в тексті указу.

Євгеній Хмара тимчасово очолив Службу безпеки України 01
Фото: скриншот з Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Перед цим президент підписав окремий указ №18/2026 «Про окремі питання організації діяльності Служби безпеки України», яким закріпив за собою право призначати тимчасово виконуючого повноваження голови СБУ в період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності очільника спецслужби.

📢 «У період дії воєнного стану у разі тимчасової відсутності голови Служби безпеки України тимчасово виконуючий повноваження голови Служби безпеки України може бути визначений президентом України», – зазначається в документі.

Згідно з указом, голова СБУ має першого заступника та чотирьох заступників. У разі тимчасової відсутності голови його повноваження здійснює перший заступник, а за його відсутності – один із заступників, визначений головою СБУ. Водночас на період воєнного стану президент отримує окреме повноваження щодо визначення т.в.о. керівника спецслужби.

Раніше у понеділок Володимир Зеленський оголосив про відставку голови СБУ Василя Малюка. При цьому шостий президент України повідомив, що Малюк залишиться в системі Служби безпеки України та зосередиться на реалізації асиметричних спеціальних операцій. Саме це, за словами шостого глави держави, мають завдавати ворогу максимальної шкоди.

Також цього дня Зеленський провів зустріч з Євгенієм Хмарою, під час якої сторони обговорили питання системного розвитку СБУ. А також спеціальні операції, які наразі готуються.

ℹ️ Євгеній Хмара проходить військову службу в Центрі спеціальних операцій А СБУ з 2011 року. 24 серпня 2023 року йому було присвоєно звання бригадного генерала, а 23 червня 2024 року – звання генерал-майора. Указом президента від 25 серпня 2025 року Хмару призначено начальником Центру спеціальних операцій А Служби безпеки України. Він має державні нагороди.

