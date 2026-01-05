Понеділок, 5 Січня, 2026
Зеленський звільнив Василя Малюка з посади голови СБУ

Денис Молотов
Зеленський звільнив Василя Малюка з посади голови СБУ 02
Фото: Зеленський Володимир Олександрович та колишній голова СБУ Василь Малюк.

Голова Служби безпеки України генерал-лейтенант Василь Малюк залишає посаду. Про це повідомив шостий президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі в понеділок, 5 січня.

За словами шостого глави держави, він провів зустріч із Малюком, подякував йому за виконану бойову роботу та запропонував надалі зосередитися саме на спеціальних операціях.

📢 «Має бути більше українських асиметричних операцій проти окупанта й російської держави, більше наших сильних результатів у знищенні ворога. Василь Васильович уміє це найкраще й саме цим продовжить займатись у системі СБУ. Доручив Василю Малюку зробити напрямок наших асиметричних операцій найсильнішим у світі. Ресурси та належна політична підтримка для цього є. Разом обговорили й кандидатури, щоб обрати нового главу СБУ», – написав Зеленський.

Зеленський звільнив Василя Малюка з посади голови СБУ 03
Фото: Зеленський Володимир Олександрович з полковником Служби безпеки України Василем Козаком.

Також він повідомив про зустріч із начальником Центру спеціальних операцій «А» СБУ Євгенієм Хмарою. Зеленський подякував йому та спецпризначенцям за результати бойової роботи під час повномасштабної війни.

📢 «Україна досягає необхідних результатів у своєму захисті, і всі наші воїни, які це забезпечують, заслуговують на найбільшу повагу і вдячність. Досвід українських спецпризначенців та ЦСО А СБУ будемо масштабувати. Обговорили сьогодні з Євгенієм також інші можливості системного розвитку Служби безпеки України та спеціальні операції, які зараз готуємо», – зазначив Зеленський.

Своєю чергою Василь Малюк підтвердив відставку та наголосив, що залишається працювати в системі СБУ.

📢 «Йду з посади голови Служби безпеки. Залишаюсь в системі СБУ реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня, які й надалі будуть завдавати ворогу максимальної шкоди. Впевнений, що сильна і сучасна спецслужба – запорука безпеки нашої держави. На це спрямовані зміни, які впроваджує Президент України у сфері оборони, і я дякую йому», – йдеться у повідомленні Telegram-каналу СБУ.

Також шостий глава держави провів зустріч й з полковником Служби безпеки України Василем Козаком.

📢 «Один із тих наших воїнів, який розробляє та здійснює дуже відчутні для ворога активні українські операції. Саме за такі бойові результати мав честь відзначити його званням Герой України. Обговорили його бачення потенціалу СБУ та нашого захисту у війні. Маємо використати в інтересах держави та людей, незалежності та суверенітету України максимум із можливого. Країна буде зміцнюватись», – повідомив Зеленський у своєму офіційному Телеграм-каналі.

☝️ Нагадаємо, 2 січня народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що шостий президент України розглядає можливість відставки Василя Малюка з подальшим переведенням на іншу посаду.

Також днями стало відомо, що колишній очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов очолив Офіс президента України (ОПУ).

