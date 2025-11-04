Середа, 5 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

ЄС розглядає тимчасове рішення для фінансування України у 2026 році

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС розглядає тимчасове рішення для фінансування України у 2026 році

Євросоюз розглядає можливість тимчасового рішення ЄС для фінансування України у 2026 році через затримку із затвердженням «репараційного кредиту» з російських активів. Про це повідомив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

📢 «Ми від самого початку розраховували, що зможемо почати надавати, тобто реально перераховувати кошти Україні вже на початку другого кварталу наступного року», – зазначив Домбровскіс.

Він зауважив, що чим довше триває процес ухвалення рішення щодо «репараційного кредиту», тим складнішою стає фінансова ситуація.

☝️ «Це може поставити питання про необхідність тимчасового рішення», – уточнив єврокомісар.

Домбровскіс підкреслив, що поки не може розкривати деталі можливого тимчасового механізму, однак нагадав, що потреби України залишаються значними.

📢 «Якщо ми й надалі відкладатимемо рішення щодо ‘репараційного кредиту’, то постає питання — як саме ми зможемо забезпечити фінансову підтримку Україні на початку наступного року», – підсумував він.

Варто нагадати, що ідею «репараційного кредиту» для Києва, заснованого на готівкових залишках заморожених російських активів на Заході після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, раніше запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

👉 Також було повідомлено, що Міжнародний валютний фонд може запровадити нову програму МВФ. Вона не залежатиме від надання Україні репараційного кредиту.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Як обрати якісну екіпіровку для стрільби та тактичних занять

СУСПІЛЬСТВО

Масована атака: понад 700 повітряних цілей рф запустила по Україні

ВІЙНА

Пентагон схвалив передачу Україні ракет Tomahawk, остаточне рішення за Трампом – ЗМІ

ПОДІЇ

На Львівщині внаслідок ДТП загинули четверо військових

ПОДІЇ

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 157 бойових зіткнень, зафіксовано 3723 удари дронами-камікадзе

ВІЙНА

На фронті зафіксовано 144 боєзіткнення: ЗСУ знешкодили понад сотню окупантів на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Катер рф із символікою «вагнера» помічено на кордоні з Естонією

КОРДОН

Німеччина збільшить допомогу Україні на 3 млрд євро у 2026 році

ВАЖЛИВО

163 бої на фронті: найгарячіше на трьох напрямках – карта від Генштабу

ПОДІЇ

Як обрати чоловіче ательє: на що звернути увагу перед пошиттям одягу

СУСПІЛЬСТВО

ЄС виділив Україні черговий транш за програмою Ukraine Facility

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 137 бойових зіткнень, ворог запустив 2339 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Нападки росії на Італію посилюють проукраїнську позицію Рима

ПОЛІТИКА

Зеленський затвердив продовження мобілізації та воєнного стану

ВАЖЛИВО

Атаки на Дніпропетровщині: загинула людина, троє поранено

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"