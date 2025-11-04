ЄС розглядає тимчасове рішення для фінансування України у 2026 році

Євросоюз розглядає можливість тимчасового рішення ЄС для фінансування України у 2026 році через затримку із затвердженням «репараційного кредиту» з російських активів. Про це повідомив європейський комісар з економіки Валдіс Домбровскіс, передає Reuters.

📢 «Ми від самого початку розраховували, що зможемо почати надавати, тобто реально перераховувати кошти Україні вже на початку другого кварталу наступного року», – зазначив Домбровскіс.

Він зауважив, що чим довше триває процес ухвалення рішення щодо «репараційного кредиту», тим складнішою стає фінансова ситуація.

☝️ «Це може поставити питання про необхідність тимчасового рішення», – уточнив єврокомісар.

Домбровскіс підкреслив, що поки не може розкривати деталі можливого тимчасового механізму, однак нагадав, що потреби України залишаються значними.

📢 «Якщо ми й надалі відкладатимемо рішення щодо ‘репараційного кредиту’, то постає питання — як саме ми зможемо забезпечити фінансову підтримку Україні на початку наступного року», – підсумував він.

Варто нагадати, що ідею «репараційного кредиту» для Києва, заснованого на готівкових залишках заморожених російських активів на Заході після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, раніше запропонувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

👉 Також було повідомлено, що Міжнародний валютний фонд може запровадити нову програму МВФ. Вона не залежатиме від надання Україні репараційного кредиту.