МВФ розглядає створення окремої програми підтримки України

Денис Молотов
Міжнародний валютний фонд може запровадити нову програму МВФ, яка не залежатиме від надання Україні репараційного кредиту. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, інформує Інтерфакс-Україна.

📢 «Вже у листопаді ми очікуємо на місію МВФ. Сподіваємось на репараційний кредит у квітні. Можливо, нова програма буде в січні, і вона безпосередньо не залежить від репараційного кредиту», – наголосила глава уряду.

Вона пояснила, що Україна розраховує на стабільну фінансову підтримку міжнародних партнерів, навіть якщо обговорення репараційного механізму в ЄС затягнеться.

Свириденко нагадала, що Європейська рада 24 жовтня доручила Єврокомісії підготувати пропозиції щодо фінансування України на 2026–2027 роки, зокрема із використанням заморожених російських активів. За словами прем’єрки, це рішення є запорукою того, що країна отримає необхідні кошти.

☝️ За її словами, репараційний кредит планується спрямувати на оборонні та бюджетні потреби. Проте остаточна конструкція цієї фінансової моделі ще обговорюється, зокрема з країнами G7.

Уряд сподівається, що нова програма МВФ дозволить забезпечити стійкість державних фінансів і підтримати економіку в умовах війни, навіть без формального запуску механізму репарацій.

👉 Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі існують побоювання, що МВФ може скасувати або відтермінувати фінансову допомогу Україні, якщо Бельгія не погодиться підтримати репараційний кредит ЄС на суму 140 млрд євро.

