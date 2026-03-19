НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%

Національний банк України (НБУ) вирішив залишити облікову ставку на рівні 15% річних, утримавшись від подальшого пом’якшення монетарної політики на тлі посилення інфляційних ризиків. Відповідне рішення оприлюднено на сайті регулятора у четвер, 19 березня.

📢 «НБУ відтерміновує подальше пом’якшення процентної політики з огляду на ризики посилення інфляційного тиску та погіршення інфляційних очікувань… У разі збереження ризиків для цінової динаміки НБУ утримається від подальшого пом’якшення процентної політики, а за їх посилення – буде готовий підвищити облікову ставку та вжити додаткових заходів», – зазначив регулятор.

У Нацбанку наголосили, що інфляційні очікування населення та домогосподарств помітно погіршилися. Серед причин — складна ситуація в енергетиці на початку року та зростання цін на товари повсякденного попиту. Зокрема, на пальне і продукти харчування.

☝️ У регуляторі допускають, що подальша динаміка інфляції може перевищити попередні прогнози, зокрема через здорожчання енергоресурсів на тлі війни на Близькому Сході.

📢 «Подальша траєкторія інфляції може бути вищою, ніж прогнозувалося, зокрема через подорожчання енергоресурсів на тлі війни на Близькому Сході», – йдеться у повідомленні.

Водночас НБУ вказує на зростання невизначеності у глобальному середовищі. Посилення геополітичної напруги створює додаткові ризики для економічної стабільності.

📢 «Якщо війна на Близькому Сході буде тривалою, світові ціни на енергоресурси з високою ймовірністю суттєво відхилятимуться від траєкторії прогнозу НБУ. Це, з одного боку, додатково посилюватиме інфляційний тиск в Україні. З іншого, – збільшуватиме спроможність Росії продовжувати повномасштабну війну», – прогнозує центробанк.

Серед інших проінфляційних ризиків НБУ називає можливі перебої з міжнародним фінансуванням, додаткові бюджетні витрати на оборону та відбудову, а також подальше загострення зовнішніх конфліктів.

☝️ Водночас у регуляторі допускають і позитивні сценарії, пов’язані з посиленням підтримки України з боку міжнародних партнерів і прогресом у досягненні стійкого миру.

📢 «Однак, ураховуючи дедалі більшу залученість європейської спільноти до українських питань, зберігається також імовірність реалізації і позитивних сценаріїв», – зазначили в НБУ.

Нагадаємо, у січні регулятор уперше за 10 місяців знизив облікову ставку до 15%. Перед цим Нацбанк тричі поспіль її підвищував, а раніше тривалий час утримував на рівні 13%. До цього вона була знижена з 25% з липня 2023 року в сім етапів.

ℹ️ Облікова ставка є ключовим інструментом монетарної політики: за цією ставкою НБУ кредитує банки, що безпосередньо впливає на вартість кредитів для бізнесу та населення. Її підвищення зазвичай сигналізує про боротьбу з інфляцією, але водночас може стримувати економічне зростання.

👉 Нагадаємо, що нові економічні потрясіння можуть виникнути навіть після завершення війни, що свідчить про тривалу глобальну невизначеність.

📢 «У цьому новому глобальному середовищі думайте про немислиме і готуйтеся до нього», — наголосила глава МВФ.