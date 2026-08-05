ЄС передасть Україні 1,4 млрд євро з доходів від заморожених активів рф

Євросоюз передасть Україні 1,4 млрд євро з доходів від заморожених активів росії. Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький в Телеграм у середу, 5 серпня.

📢 «ЄС спрямує Україні 1,4 млрд євро за рахунок доходів від заморожених російських активів. Кошти будуть використані на посилення оборони та зміцнення стійкості нашої держави», – написав він.

Корецький наголосив, що відповіддю на терор рф має бути посилення України і «за кожен новий злочин росія має платити».

💶 Підтвердження Єврокомісії та розподіл коштів

У свою чергу Єврокомісія підтвердила, що ЄС отримав черговий транш надприбутків у розмірі 1,4 млрд євро, отриманих у вигляді відсотків від заблокованих активів Центрального банку рф. Ці кошти, накопичені протягом першої половини 2026 року на рахунках центральних депозитаріїв цінних паперів, будуть використані на потреби України.

📢 «росія повинна заплатити за спричинені нею руйнування. І ми використовуємо кошти від заморожених російських активів, щоб забезпечити виконання цієї вимоги. Ми надаємо Україні ще 1,4 млрд євро з цих коштів. Це допоможе Україні продовжувати чинити опір незаконній війні росії», – заявила президент ЄК Урсула фон дер Ляєн.

Потреби оборонного бюджету та міжнародні програми підтримки

Раніше цього тижня Корецький заявив, що реалії на полі бою викликають необхідність додаткового фінансування Сил оборони у 2026 році. Він наголосив, що у цьому питанні уряд потребуватиме підтримки дипломатичного корпусу в досягненні забезпечення цього додаткового фінансування. Окремим завданням прем’єр виділив використання заморожених російських суверенних активів для оборони та відновлення України.

Перед цим Рада ЄС ухвалила зміни до Плану для України для отримання понад 8 млрд євро додаткового фінансування в рамках Ukraine Facility у 2026 році.

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