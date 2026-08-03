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У США зробили заяву щодо виробництва ракет Patriot Україною

Денис Молотов
Денис Молотов
У США зробили заяву щодо виробництва ракет Patriot Україною
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Україна поки не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем «Patriot». Переговори тривають, але до початку зими домовленість укласти не вдасться. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер в ефірі Fox News.

За його словами, йдеться насамперед про ракети PAC-3 для систем «Patriot», експорт яких суворо контролюється США.

📢 «Ми не дозволяємо нікому, крім американських виробників, виготовляти їх у Сполучених Штатах», – пояснив дипломат.

🔹 Альтернативні формати оборонного співробітництва

Водночас Вітакер наголосив, що США розглядають інші формати співпраці з Україною та європейськими партнерами.

📢 «Є можливості спільного виробництва, які ми можемо реалізувати з українцями, які ми можемо реалізувати з європейцями, щоб розширити промислову базу та підтримати оборону України й Європи», – сказав він.

Дипломат зазначив, що сторони вже обговорювали ці можливості під час зустрічей із шостим президентом України В.О. Зеленським, українською владою в Києві. А також із компаніями, які володіють необхідними технологіями.

📢 «Ми працюємо над деякими з цих угод. Я вважаю, що ми рухаємося вперед», – сказав Вітакер.

Водночас він підкреслив, що до початку зими завершити переговори та укласти довгострокову угоду не вдасться: «Довгострокова угода про виробництво не буде укладена до цієї зими».

🔹 Пріоритети забезпечення ППО на найближчий період

За словами Вітакера, зараз головне завдання полягає у якнайшвидшому забезпеченні України засобами протиповітряної оборони. Йдеться як про передачу ракет союзниками, які мають надлишкові запаси, так і про нарощування виробництва на американських підприємствах.

👉 Нагадаємо, 8 липня президент США Дональд Трамп під час зустрічі з шостим президентом України В.О. Зеленським заявив, що українці матимуть ліцензію на виробництво «Patriot».

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