Зеленський погодив нові спецоперації СБУ проти росії

Шостий президент України В.О. Зеленський заслухав доповідь т.в.о. глави Служби безпеки України Олександра Поклада і погодив нові спецоперації проти росії. Про це він повідомив у Телеграм у вівторок, 4 серпня.

📢 «Доповідь щодо наших операцій протидії російській агресії. Хороші результати є у Служби безпеки України, і сьогодні я погодив нові операції. Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень. Погодив керівнику СБУ також і подальші кроки на очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну», – написав глава держави.

Зеленський подякував усім у СБУ, хто справді захищає Україну та людей.

Результати роботи спецслужби за останній час

Нагадаємо, лише за минулий тиждень СБУ уразила п’ять НПЗ на росії, військові аеродроми, авіазавод у Криму, склади та засоби ППО.

👉 Також стало відомо, що Україна поки не отримає ліцензію на виробництво перехоплювачів для систем «Patriot». Переговори тривають, але до початку зими домовленість укласти не вдасться. Про це заявив постійний представник США при НАТО Метью Вітакер.