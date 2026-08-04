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ЄС змінив правила тимчасового захисту для чоловіків із України

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС змінив правила тимчасового захисту для чоловіків із України
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

В Офіційному журналі Європейського Союзу опублікували рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту для українців, які залишили країну через повномасштабну агресію росії. Оновлені правила передбачають додаткові вимоги для військовозобов’язаних українців, які вперше звертатимуться за цим статусом.

Згідно з документом, тимчасовий захист продовжено ще на рік — до 4 березня 2028 року. Рішення набуде чинності 5 серпня.

📝 Умови для нових заявників та перевірка військових обов’язків

Водночас документ уточнює умови надання тимчасового захисту новим заявникам. Зокрема, його не надаватимуть особам, які не зможуть підтвердити виконання військових обов’язків відповідно до законодавства України.

Така вимога запроваджується з урахуванням поточних оборонних потреб України. Для підтвердження виконання військових обов’язків держави-члени ЄС зможуть вимагати відповідні документи або інші докази.

📢 «Тимчасовий захист слід надавати лише особам, які можуть надати компетентним органам держави-члена докази того, що вони, де це можливо, виконують свої військові зобов’язання», – йдеться в рішенні Ради ЄС.

На кого не поширюються нові обмеження

Нові правила застосовуватимуться лише до заяв, поданих після набуття рішенням чинності. Вони не поширюються на українців, які вже користуються тимчасовим захистом у державі-члені ЄС і безперервно зберігатимуть цей статус.

Нагадаємо, Рада Європейського Союзу затвердила продовження режиму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2028 року.

👉 Також раніше повідомлялось, що посли країн Європейського Союзу погодили продовження механізму тимчасового захисту для переміщених осіб з України до 4 березня 2028 року

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