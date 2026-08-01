Масована атака рф: ворог випустив 35 ракет і 185 дронів

У ніч на суботу російські загарбники запустили по Україні 35 ракет і 185 дронів різних типів. Підрозділи ППО перехопили більшість ворожих цілей, повідомили Повітряні сили ЗСУ 1 серпня.

Основний напрямок удару – Київщина. Але також було атаковано Дніпропетровщину, Сумщину, Харківщину та Полтавщину.

Усього радіотехнічними військами було зафіксовано 220 засобів повітряного нападу:

4 протикорабельні ракети Циркон/Онікс (район пуску – Курська та Ростовська обл.- рф);

27 балістичних ракет Іскандер-М/С-400 (райони пуску – Брянська, Курська обл. – рф);

2 протирадіолокаційні ракети Х-31 та 2 керовані авіаракети Х-59/69 (район пуску – акваторія Чорного моря);

185 ударних БпЛА типу «Shahed» (в т.ч. реактивних), Гербера, Італмас, баражуючими боєприпасами Бандероль та дронів-імітаторів типу Пародія (із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел – рф, ТОТ – Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи (МВГ).

Результати роботи ППО та влучання

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 156 цілей – 2 ракети та 154 безпілотники різних типів:

1 балістичну ракету Іскандер-М/С-400;

1 керовану авіаракету Х-59/69;

154 ворожі БпЛА різних типів.

Зафіксовано влучання 4 протикорабельних та 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БпЛА на 21 локації і падіння уламків ще у двох місцях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

На ранок атака тривала – в повітряному просторі знаходились ворожі БпЛА. Влада закликала дотримуватись правил безпеки під час ворожих повітряних атак.

Наслідки удару по столиці

Нагадаємо, сьогодні вночі рашисти знову масовано атакували Київ балістикою. Станом на зараз відомо про 9 загиблих і понад 30 постраждалих.

Наслідки балістичної атаки зафіксовані у Голосіївському, Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах столиці.