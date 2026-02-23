Понеділок, 23 Лютого, 2026
ЄС обіцяє надати Україні 90 млрд євро попри Угорщину

Денис Молотов
ЄС обіцяє надати Україні 90 млрд євро попри Угорщину
Фото: Європейський комісар Валдіс Домбровскіс.

Рада ЄС у вівторок, 24 лютого, планує затвердити два законодавчих акти Євросоюзу щодо надання Україні кредиту на 90 млрд євро. Вони дадуть змогу продовжити технічну підготовку фінансування навіть за умов блокування Угорщиною третього необхідного для завершення процесу документа. Про це повідомив європейський комісар Валдіс Домбровскіс, передає видання «Європейська правда».

За словами Домбровскіса, Європейська комісія продовжує підготовку до виділення Україні першого траншу в межах кредиту на 90 млрд євро вже у квітні 2026 року, попри позицію Будапешта.

📢 «Найперше, що відбудеться завтра: завтра відбудеться фіналізація Регламенту щодо кредиту на підтримку України, і цей процес йде за планом», – заявив він.

Єврокомісар наголосив, що затвердження документа 24 лютого фактично завершить політичну частину ухвалення рішення щодо кредитної підтримки України. Водночас політичні дискусії тривають навколо внесення змін до багаторічної фінансової рамки ЄС — довгострокового бюджету на 2021–2027 роки.

☝️ «Ці поправки потрібні для того, щоб Європейська Комісія могла фактично здійснити запозичення на рівні ЄС для надання цієї підтримки Україні», – уточнив Домбровскіс.

Він підкреслив, що нинішня відмова Угорщини підтримати зміни до бюджету не становить негайної загрози для процесу. Єврокомісія ще має підготувати вихід на міжнародні фінансові ринки для залучення коштів.

📢 «У грудні всі лідери ЄС, включно з прем’єр-міністром Угорщини, паном Віктор Орбан, погодилися підтримати кредит – і, до речі, Угорщина разом зі Словаччиною та Чехією не бере участі в цьому фінансовому забезпеченні. Тому ми очікуємо, що вони дотримаються цієї угоди… Ми воліли б почати виплати Україні вже на початку квітня», – наголосив єврокомісар.

20 лютого стало відомо, що Угорщина заблокувала кредит Україні на 90 млрд євро, відмовившись підтримати один із трьох документів, схвалених Європейським парламентом, — зміни до довгострокового бюджету ЄС на 2021–2027 роки.

👉 Також нагадаємо, що Рада ЄС продовжила ще на один рік — до 24 лютого 2027 року — дію санкцій проти росії за незаконне визнання, окупацію чи анексію територій, які нині не контролюються українським урядом.

