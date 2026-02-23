Вівторок, 24 Лютого, 2026
Рада ЄС продовжила санкції проти росії до 2027 року

Денис Молотов
Рада ЄС продовжила санкції проти росії до 2027 року
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Рада Європейського Союзу продовжила ще на один рік — до 24 лютого 2027 року — дію санкцій проти росії за незаконне визнання, окупацію чи анексію територій, які нині не контролюються українським урядом. Відповідне рішення оприлюднене 23 лютого в Офіційному журналі ЄС.

У документі зазначено, що після проведеного перегляду Рішення (CFSP) 2022/266 має залишатися чинним до нової дати.

📢 «На основі перегляду, Рішення (CFSP) 2022/266 слід продовжити до 24 лютого 2027 року. У статті 10, другому абзаці Рішення дату “24 лютого 2026 року” замінити на “24 лютого 2027 року», — йдеться у рішенні Ради ЄС.

Рішення набуде чинності наступного дня після його публікації в Офіційному журналі Європейського Союзу.

☝️ Раніше на початку лютого Європейська комісія представила проєкт 20-го пакета санкцій проти росії. Він передбачає обмеження у сферах енергетики, фінансових послуг і торгівлі. Зокрема, пропонується повна заборона на морські послуги для російської сирої нафти.

Водночас минулого тижня медіа повідомляли, що ухвалення 20-го пакета опинилося під загрозою. Напередодні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна блокуватиме нові санкції проти рф, доки не відновить роботу нафтопровід «Дружба».

