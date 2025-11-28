П’ятниця, 28 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Як зберігається тепло в модульних кафе

-Реклама-

Сергій Фоменко
Як зберігається тепло в модульних кафе

Модульні кафе найчастіше проєктують із панорамними вікнами, і в відвідувача може виникнути запитання — а як вони взагалі підтримують стабільну температуру?

Хоча з погляду теплоізоляції великі засклені поверхні можуть спочатку здаватися проблематичними, сучасні технології дозволяють підтримувати в модульних будівлях https://bulava.ua/ru/category/moduln-e-zdanyya/ комфортні умови протягом усього року без надмірних витрат на опалення чи охолодження. Основою енергоефективності будівель такого типу є:

Ефективні системи скління

Подвійне або потрійне скління з низькоемісійними покриттями зменшує втрати тепла взимку та мінімізує нагрівання влітку. Ці покриття відбивають інфрачервоне випромінювання, зберігаючи видиме світло, що дозволяє кафе користуватися природним освітленням без шкоди для контролю температури. Газові заповнювачі (аргон або криптон) забезпечують додаткову ізоляцію, уповільнюючи теплопередачу, завдяки чому панорамні вікна працюють аналогічно до добре ізольованих ділянок стін.

Якість віконних рам

Рами з алюмінію з терморозривом, металопластику або композитних матеріалів запобігають утворенню містків холоду та зменшують енерговтрати. Зокрема, багатокамерні металопластикові профілі мають відмінну теплостійкість, забезпечуючи герметичність великих засклених панелей. Правильно спроєктовані ущільнювачі та прокладки підвищують герметичність, запобігаючи протягам і підтримуючи постійну температуру в приміщенні навіть за сильного вітру чи несприятливих погодних умов.

Стратегічна орієнтація будівлі

Коли модульні кафе розташовують так, щоб використовувати пасивний сонячний нагрів, вони можуть утримувати тепло в прохолодні місяці та знижувати загальні потреби в опаленні. У теплу пору року ті ж панорамні вікна можна захистити за допомогою систем затінення, таких як карнизи даху, зовнішні жалюзі або вертикальні екрани. Ці елементи блокують інтенсивне літнє сонячне випромінювання, але пропускають непряме денне світло, підвищуючи комфорт для гостей і зменшуючи навантаження на систему кондиціонування.

Ізоляція підлоги, стін і даху

У модульних конструкціях часто використовують сучасні ізоляційні матеріали, які підтримують теплову стабільність незалежно від коливань температури зовнішнього повітря. У поєднанні з добре ущільненими панорамними вікнами вони створюють безперервну теплову оболонку, що мінімізує втрати енергії.

Контроль мікроклімату

Вентилятори з рекуперацією тепла або енергозберігальні пристрої дозволяють циркулювати свіжому повітрю, зберігаючи при цьому більшу частину внутрішнього тепла. Це забезпечує хорошу якість повітря без зайвих витрат енергії. Ефективні теплові насоси забезпечують як опалення, так і охолодження, адаптуючись до сезонних потреб і споживаючи при цьому значно менше енергії, ніж традиційні системи.

Панрамні вікна також опосередковано сприяють підвищенню енергоефективності завдяки покращенню природного освітлення, зменшуючи потребу в штучному освітленні вдень. Це не тільки знижує споживання електроенергії, а й покращує атмосферу та враження клієнтів.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті вже 144 бої: найбільше – на Покровському та Лиманському напрямках

ПОДІЇ

ССО знищили Мі-8 рф у повітрі далекобійним дроном

ВІЙНА

Критика та спільна заява ЄС щодо «мирного плану» США

ВАЖЛИВО

Фейк: Щоб «прибрати свідків» корупційної схеми, український уряд інсценізував самогубство відомого криптотрейдера – Le Monde

СТОПФЕЙК

Андрій Єрмак подав заяву про відставку – Зеленський

ВАЖЛИВО

рф атакувала Павлоград ударними БпЛА: троє поранених

ВІЙНА

ЄС представив європейський мирний план щодо України

ВАЖЛИВО

Брюссель фіксує деградацію демократії в Угорщині за правління Орбана

ПОЛІТИКА

98 російських ударних БпЛА атакували Україну

ВІЙНА

Урсула фон дер Ляєн: Україна не може бути розділена силою

ВАЖЛИВО

Курс гривні падає: долар і євро знову подорожчали в обмінниках

ЕКОНОМІКА

“єЯсла” та “єСадок”: деталі нових державних програм підтримки

ВЛАДА

На росії перестав існувати конструктор пускових установок для ракетних комплексів «Іскандер»

ПОДІЇ

Відбудеться зустріч «коаліції охочих» — Зеленський

ПОЛІТИКА

Сумську громаду атаковано БпЛА: частина міста без світла і води

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ