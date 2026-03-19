У Києві не посилювали мобілізацію — заява ТЦК

Денис Молотов
Фото ілюстративне з відкритих джерел: народний депутат України Олексій Гончаренко у Верховній Раді.

Мобілізаційні заходи у Києві продовжують діяти у стабільному режимі без змін, оскільки в Україні триває війна. Про це повідомили у пресслужбі Київського міського територіального центру комплектування (ТЦК), передає 24 Канал.

📢 «Мобілізаційні заходи діють стабільно, у нас вони не можуть ані посилюватися, ані зменшуватися. У зв’язку з тим, що в Україні йде війна, вони продовжуються, як і було раніше. Ніяких змін до законодавства, ніяких змін до нормативно-правових актів щодо мобілізаційних заходів не було», – заявили у ТЦК.

У відомстві також зазначили, що громадяни, яких мобілізують і які мають вищу освіту, можуть отримати первинне офіцерське звання молодшого лейтенанта за спрощеною процедурою. Це дозволяє їм застосовувати свій цивільний досвід під час служби у Збройні сили України.

☝️ Водночас у парламенті зареєстровано законодавчу ініціативу, яка передбачає врегулювання питань мобілізації та заборону застосування сили до громадян під час вручення повісток.

Документ пропонує встановити чіткі правила для груп оповіщення та передбачає адміністративну відповідальність за відмову від отримання повістки. У разі його ухвалення представникам ТЦК буде заборонено застосовувати фізичну силу або спеціальні засоби навіть при порушенні правил військового обліку.

📌 При цьому чинне законодавство вже визначає, що працівники ТЦК можуть ініціювати затримання лише у випадках, коли особа перебуває в розшуку через ігнорування повісток. Безпосереднє затримання і доставлення громадян до центрів комплектування повинні здійснювати виключно правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше в мережі, зокрема у Telegram-каналах, поширювалася інформація про нібито посилення мобілізаційних заходів у столиці, включно зі збільшенням кількості патрулів та перекриттям центральних вулиць. У ТЦК ці повідомлення фактично спростували.

👉 Також повідомлялось, що працівник першого відділу Бучанського РТЦК задекларував значні заощадження у вигляді золота, великої суми готівки та дорогоцінності.

