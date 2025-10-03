П’ятниця, 3 Жовтня, 2025
Грошова допомога на лікування надана 41 жителю Лисичанської громади

Денис Молотов
Денис Молотов
Грошову допомогу на лікування надано 41 жителю Лисичанської громади. Про це у четвер, 2 жовтня, повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📊 За інформацією відомства, на потреби лікування мешканців громади було спрямовано 253 тисячі гривень із місцевого бюджету. Окрім цього, ще чотири родини з дітьми отримали окрему фінансову підтримку на загальну суму 25 тисяч гривень.

Зазначається, що кошти розподілили серед найуразливіших категорій населення. Допомога передбачена:

  • для двох дітей з інвалідністю — по 5 тисяч гривень на кожну дитину;
  • для трьох дітей, які залишилися без батьківського піклування — по 3 тисячі гривень на дитину;
  • для трьох дітей з багатодітних родин — по 2 тисячі гривень на дитину.

Грошова допомога на лікування надана 41 жителю Лисичанської громади ☝️ У Луганській ОВА підкреслили, що фінансова підтримка на лікування та соціальні виплати здійснюються у межах міської програми соціального захисту населення.

Від початку року в рамках цієї програми вже було виділено 3 мільйони 892 тисячі гривень, що дало змогу надати грошову допомогу 729 мешканцям громади.

📲 Для отримання додаткових роз’яснень чи консультацій жителі можуть звернутися за телефонами:

  • 050 078 90 51;
  • 066 187 07 32.

☝️ Також нагадаємо, що жителі Міловської селищної територіальної громади можуть отримати грошову допомогу на працевлаштування, покриття витрат на переїзд і оренду житла.

📌 Також мешканці Рубіжанської громади, які були призвані на військову службу під час мобілізації, одержать одноразову грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень.

