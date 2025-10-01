Середа, 1 Жовтня, 2025
Жителі Міловської селищної територіальної громади можуть отримати грошову допомогу на працевлаштування, покриття витрат на переїзд і оренду житла. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Комплексна Програма підтримки та соціального захисту мешканців Міловської громади на 2023–2027 роки передбачає широкий спектр допомоги для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Серед ключових напрямів:
  • сприяння у працевлаштуванні внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
  • підтримка у відкритті власної справи;
  • виявлення мешканців з-поміж ВПО, які готові переміститися до інших регіонів для працевлаштування;
  • супровід у пошуку житла та роботи.
Грошова компенсація передбачає:
  • до 8 000 гривень – для покриття транспортних витрат під час переїзду до місця роботи та перевезення майна заявника;
  • 10 000 гривень щомісяця протягом трьох місяців – для оренди житла за новим місцем проживання. При цьому виплати не покривають послуги посередників.

☝️ Для отримання допомоги потрібно документально підтвердити факт працевлаштування і відпрацювати мінімальний термін, який визначений роботодавцем у гарантійному листі.

Подати заяву можуть усі жителі Міловської громади, крім військовослужбовців.

Грошова допомога для жителів Міловської громади ⚠️ Обов’язковими умовами є зареєстроване місце проживання у населених пунктах Міловської громади та фактичне перебування на підконтрольній Україні території.

Заява та копії документів для отримання матеріальної допомоги подаються на електронну адресу milove@loga.gov.ua в сканованому вигляді, завірені відміткою «згідно з оригіналом» дата, підпис, прізвище та ініціали або кваліфікованим електронним підписом.

🌐 Ознайомитися з порядком надання допомоги, переліком документів та завантажити форму заяви можна за 👉 посиланням.

Контакти для звернень:
  • 📲 066 08 08 378;
  • 📩 milove@loga.gov.ua.

📌 Також нагадаємо, що мешканці Рубіжанської громади, які були призвані на військову службу під час мобілізації, одержать одноразову грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень.

