США погодили мільярдні продажі зброї для Близького Сходу

Державний департамент США схвалив масштабний продаж озброєнь США союзникам на Близькому Сході на загальну суму понад $8,6 млрд. Йдеться про постачання військових систем Ізраїлю, Катару, Кувейту та Об’єднаним Арабським Еміратам. Про це напередодні повідомив американський Держдеп.

Відповідні рішення були ухвалені із застосуванням процедури надзвичайних повноважень, що дозволило адміністрації президента Дональда Трампа обійти стандартну процедуру погодження в Конгресі.

У межах погодженого пакета:

Катар отримає послуги з обслуговування систем ППО і ПРО Patriot на суму $4,01 млрд. Також для Катару передбачено постачання ракет із лазерним наведенням APKWS на $992,4 млн

Кувейт отримає інтегровану систему бойового управління вартістю $2,5 млрд

Ізраїлю схвалено постачання систем APKWS на $992,4 млн

Об'єднаним Арабським Еміратам — аналогічні ракетні системи на $147,6 млн

Погоджений продаж озброєнь США охоплює як системи протиповітряної оборони, так і високоточне озброєння.

Основним виконавцем постачання систем APKWS виступає компанія BAE Systems.

До реалізації контрактів також залучені:

RTX та Lockheed Martin — у проєктах для Катару та Кувейту

Northrop Grumman — як ключовий підрядник у кувейтській угоді

Схвалення угод відбулося на тлі триваючої напруженості на Близькому Сході, зокрема конфлікту за участі США та Ізраїлю проти Ірану, який триває вже понад два місяці.

📌 Останні заяви США та Ірану

Нагадаємо, 1 травня президент США Дональд Трамп повідомив Конгрес, що війна з Іраном “завершилася”. За даними американської сторони, це рішення пов’язане з відсутністю звернення до законодавців щодо продовження бойових дій після завершення 60-денного терміну.

Паралельно з цим Іран передав США нові пропозиції щодо врегулювання конфлікту через пакистанських посередників. Також за інформацією ЗМІ, Тегеран частково пом’якшив свої умови.