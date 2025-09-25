Рубіжанська громада надає мобілізованим по 50 тисяч гривень

Мешканці Рубіжанської громади, які були призвані на військову службу під час мобілізації, одержать одноразову грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Таку інформацію оприлюднила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) в середу, 24 вересня.

В межах Програми надання одноразової допомоги мешканцям Рубіжанської міської територіальної громади «Громада – Захисникам і Захисницям» на 2025 рік внесено важливі зміни. Тепер нова категорія отримувачів включає мобілізованих осіб, призваних на особливий період, які підпадають під визначення учасників програми.

☝️ Одноразова грошова допомога для цих громадян складає 50 тисяч гривень. Адміністрація громади підкреслює, що допомога спрямована на підтримку захисників, які нині перебувають на службі та потребують фінансової підтримки.

Деталі отримання виплати та перелік необхідних документів можна знайти за 👉 посиланням.

📲 Для консультацій доступні телефони:

050 166 52 22;

050 767 19 69;

093 570 60 10.

Програма передбачає зручний механізм подачі заяв та забезпечує оперативне оформлення виплат для всіх охочих, які відповідають критеріям. Завдяки нововведенню підтримку зможуть отримати ті, хто наразі перебуває на передовій або залучений до виконання завдань у складі ЗСУ під час мобілізації.

Місцева влада наголошує, що виплати є частиною комплексного пакета підтримки військовослужбовців і спрямовані на підвищення соціальної захищеності мобілізованих та їхніх родин.

