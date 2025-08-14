Четвер, 14 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Глава МЗС Угорщини обурений ударами по «дружбі»

Денис Молотов
Денис Молотов
Глава МЗС Угорщини обурений ударами по «дружбі»

У середу, 13 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко розкритикував український удар по станції нафтопроводу «Дружба» у Брянській області на росії. Цей трубопровід постачає нафту до Угорщини та є ключовим елементом енергетичної інфраструктури країни. Про свою позицію дипломат повідомив на сторінці у Facebook.

Сіярто підкреслив, що Угорщина зараз є основним постачальником електроенергії для України. На його думку, без угорських поставок енергетична безпека української держави опинилася б під загрозою.

📢 «У зв’язку з цим останній напад України на нафтопровід “Дружба”, який постачає нафту до Угорщини та відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим», — зазначив глава угорського МЗС.

Він закликав Київ не створювати ризиків для енергопостачання Угорщини та утриматися від атак на шляхи транспортування енергоносіїв.

📢 «Це війна, до якої ми, угорці, не маємо жодного стосунку», — наголосив Сіярто.

Нагадаємо, в ніч на 13 серпня українські військові завдали удару по стратегічному об’єкту на території рф — нафтоперекачувальній станції Унєча у Брянській області. За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок атаки сталася масштабна пожежа в районі будівлі підпірної насосної станції. Також було зафіксовано вибухи поблизу резервуарного парку та на ділянках, де розміщені магістральні й підпірні насоси.

Станція Унєча є важливим вузлом, який забезпечує транспортування нафти одразу двома магістральними нафтопроводами, зокрема «Дружба».

Між тим, на світовому ринку прогнозують рекордний профіцит нафти вже наступного року. Причиною стане низьке зростання попиту при одночасному збільшенні видобутку сировини.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп розповів, що має чудового, повністю обізнаного та компетентного радника з питань перебігу російської війни в Україні.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Джей Ді Венс: рф та Україна залишаться незадоволеними

ВАЖЛИВО

Вперше атаковано НПЗ у російській Республіці Комі

ВІЙНА

Комунальники Луганщини та переселенці відбудовують життя і створюють нові робочі місця

ЛУГАНЩИНА

Трамп відклав підвищення тарифів на китайські товари

ПОЛІТИКА

Зеленський: втрати рф на фронті втричі перевищують українські

ВЛАДА

За підозрюваного у корупції Сергія Гайдая внесли 10 мільйонів застави

ВАЖЛИВО

Латвія передала Україні 16 пожежних автомобілів для ДСНС

ПОДІЇ

Дрони України атакували Оренбурзький гелієвий завод на росії

ВІЙНА

Харченко: в Луганській ОВА залишаться лише мотивовані та ефективні

ЛУГАНЩИНА

Понад половина боїв припала на Покровський та Новопавлівський напрямки: карта від Генштабу

ПОДІЇ

рф атакувала Білозерське на Донеччині ФАБами: двоє загиблих

ВІЙНА

У селі на Волині люди розтрощили автомобіль ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Санкції частково зняли для проведення саміту Трампа і путіна

ПОЛІТИКА

Дітей з Луганщини запрошують на творчий конкурс «Що для мене Україна?»

ЛУГАНЩИНА

Лукашенко стверджує, що путін жалкує про вторгнення в Україну

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"