Глава МЗС Угорщини обурений ударами по «дружбі»

У середу, 13 серпня, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто різко розкритикував український удар по станції нафтопроводу «Дружба» у Брянській області на росії. Цей трубопровід постачає нафту до Угорщини та є ключовим елементом енергетичної інфраструктури країни. Про свою позицію дипломат повідомив на сторінці у Facebook.

Сіярто підкреслив, що Угорщина зараз є основним постачальником електроенергії для України. На його думку, без угорських поставок енергетична безпека української держави опинилася б під загрозою.

📢 «У зв’язку з цим останній напад України на нафтопровід “Дружба”, який постачає нафту до Угорщини та відіграє ключову роль в енергетичній безпеці нашої країни, є особливо обурливим», — зазначив глава угорського МЗС.

Він закликав Київ не створювати ризиків для енергопостачання Угорщини та утриматися від атак на шляхи транспортування енергоносіїв.

📢 «Це війна, до якої ми, угорці, не маємо жодного стосунку», — наголосив Сіярто.

Нагадаємо, в ніч на 13 серпня українські військові завдали удару по стратегічному об’єкту на території рф — нафтоперекачувальній станції Унєча у Брянській області. За даними Генштабу ЗСУ, внаслідок атаки сталася масштабна пожежа в районі будівлі підпірної насосної станції. Також було зафіксовано вибухи поблизу резервуарного парку та на ділянках, де розміщені магістральні й підпірні насоси.

Станція Унєча є важливим вузлом, який забезпечує транспортування нафти одразу двома магістральними нафтопроводами, зокрема «Дружба».

Між тим, на світовому ринку прогнозують рекордний профіцит нафти вже наступного року. Причиною стане низьке зростання попиту при одночасному збільшенні видобутку сировини.

