Трамп розповів про свого потужного радника щодо війни в Україні

Президент США Дональд Трамп розповів, що має чудового, повністю обізнаного та компетентного радника з питань перебігу російської війни в Україні. За словами американського лідера, він звернувся до прем’єр-міністра Угорщини за консультацією та порадами, оскільки той, на його думку, добре орієнтується у регіоні та знає і Україну, і росію. Про це Трамп розповів у понеділок, 11 серпня, під час брифінгу у Вашингтоні.

Чинний очільник Білого дому поділився деталями консультацій та зазначив, що обговорював з угорським Орбаном шанси перемоги України над росією.

📢 «Я поставив запитання дуже, дуже розумному чоловікові – Віктору Орбану з Угорщини. Я спитав: “То чи може Україна перемогти росію?” Він подивився на мене: “Яке дурне запитання. росія – величезна країна, і вони перемагають все життя, ведучи війни. Вони ведуть війни, ось що вони роблять. Китай перемагає через торгівлю, росія перемагає через війни”», — процитував Трамп слова угорського Орбана.

☝️ Президент США додав, що історичні факти, на його думку, підтверджують цю позицію. Він нагадав, що росія свого часу перемогла Наполеона, а також разом зі США брала участь у розгромі нацистської Німеччини.

Трамп резюмував, що москва упродовж тривалого часу реалізовує свою силу саме через ведення чисельних воєн.

Раніше Віктор Орбан заявляв, що не бачить в Європі чи США іншого лідера, здатного зупинити війну. Він також висловлював думку, що якби в лютому 2022 року президентом США був Дональд Трамп, «війни в Європі не було б».

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп та російський диктатор владімір путін мали провести переговори цього тижня у штаті Аляска. Однак американський президент заявив, що планує відвідати …росію. Про це він повідомив під час брифінгу у понеділок, 11 серпня.