Вівторок, 24 Лютого, 2026
G7 підтвердила підтримку України у четверті роковини вторгнення

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Лідери країн Група семи (G7) у четверті роковини повномасштабного вторгнення росії підтвердили непохитну підтримку у захисті територіальної цілісності, права на існування, а також свободи, суверенітету й незалежності нашої держави.

У спільній заяві наголошується, що країни G7 підтримують зусилля президента США Дональд Трамп, спрямовані на запуск мирного процесу та організацію прямих переговорів між сторонами. Водночас лідери підкреслили: Європа має відігравати провідну роль у цьому процесі разом з іншими партнерами.

☝️ Окремо у документі підтверджено зобов’язання в межах «коаліції охочих» щодо надання Україні надійних і дієвих гарантій безпеки.

Союзники також відзначили масштаб фінансової та практичної допомоги Україні, зокрема для проходження зимового періоду. За останні тижні партнери:

— мобілізували додаткові енергетичні потужності;
— передали понад 2500 генераторів;
— надали трансформатори, турбіни, когенераційні установки, котли та ремонтне обладнання.

Крім того, понад 500 млн євро нових зобов’язань спрямовано до Фонду підтримки енергетики України.

Лідери G7 також заявили про намір тісно співпрацювати для забезпечення ядерної безпеки. Зокрема, разом із Європейським банком реконструкції та розвитку та Україною. Мета — сприяти збору коштів для якнайшвидшої реконструкції захисної арки Чорнобильська АЕС і запобігти можливим радіологічним інцидентам із серйозними гуманітарними та екологічними наслідками для континенту.

Окремо у заяві висловлено підтримку ініціативам щодо негайного, безпечного та безумовного повернення українських дітей до їхніх родин і громад.

Нагадаємо, у день четвертої річниці повномасштабного вторгнення міжнародні партнери разом із представниками українського уряду відвідали одну з ТЕЦ у Києві.

👉 Також стало відомо, що Україна отримає нову енергетичну підтримку від ЄС100 млн євро на термінові потреби та понад 900 млн євро у межах підготовки до наступної зими.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

