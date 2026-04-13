Знову відновились атаки рф по енергетиці: є відключення

Зранку в понеділок в Україні знову зафіксовано відключення світла внаслідок російських атак по енергетичній інфраструктурі. Без електропостачання залишилися споживачі у двох регіонах. Про це повідомило НЕК «Укренерго» 13 квітня.

📢 «Після “великоднього перемир’я” росія поновила дронові атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок обстрілів – на ранок є знеструмлені споживачі у Запорізькій та Чернігівській областях. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочались», – йдеться в повідомленні.

Таким чином, відключення світла торкнулися мешканців Запорізької та Чернігівської областей, де тривають роботи з відновлення електропостачання.

☝️ Енергетики також попередили, що через наслідки попередніх ударів сьогодні з 16:00 до кінця доби по всій території України діятимуть обмеження потужності для промисловості.

Водночас за даними компанії, загальне споживання електроенергії знизилося на 7,9% у порівнянні з попереднім робочим днем.

📢 «Причина змін – ясна погода у більшості регіонів України, що зумовлює ефективну роботу побутових сонячних електростанцій та відповідне зменшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі», – пояснили в Укренерго.

Громадян закликають ощадливо використовувати електроенергію у пікові години – з 16:00 до кінця доби, зокрема уникати одночасного вмикання кількох потужних електроприладів.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська запустили по Україні 98 ударних дронів, з яких сили ППО знешкодили 87. Водночас зафіксовано влучання дев’яти безпілотників на різних локаціях.

Окремо повідомляється, що внаслідок удару по енергооб’єкту на Чернігівщині без світла залишилися близько 12 тисяч споживачів у Чернігівському районі.

📌 Також відомо, що з початку оголошення режиму припинення вогню зафіксовано 7 696 порушень з боку противника.