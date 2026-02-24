Вівторок, 24 Лютого, 2026
ЄС виділить Україні понад 1 млрд євро на енергетику

Денис Молотов
ЄС виділить Україні понад 1 млрд євро на енергетику
Фото: Урсула фон дер Ляєн / Офіс президента України / 24.02.2026

Україна отримає нову енергетичну підтримку від ЄС: 100 млн євро на термінові потреби та понад 900 млн євро у межах підготовки до наступної зими. Про це повідомила президентка Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн під час брифінгу в Києві у вівторок, 24 лютого.

Вона нагадала, що Єврокомісія залишається найбільшим донором енергетичної допомоги Україні.

📢 «Від початку війни ми надали понад 11 тис. генераторів. Величезна кількість була надана в січні, але звичайно ми будемо рухатись далі. І саме тому ми маємо новий пакет 100 млн євро на нагальну підтримку, для того, щоб забезпечити те, що потрібно», — сказала вона.

Окрім цього, за словами фон дер Ляєн, уже сформовано план підтримки на зиму 2026–2027 років.

ЄС виділить Україні понад 1 млрд євро на енергетику 01
Фото: Урсула фон дер Ляєн та Антоніо Кошта / Офіс президента України / 24.02.2026

📢 «Він міститиме пакет на 920 млн євро на стабілізацію енергетичної системи в Україні. Для того, щоб вам навести кілька прикладів: він забезпечить стабільне надходження електроенергії по всій країні. Потім сприятиме децентралізації вироблення відновлювальної енергії, ми згадували про важливість цього. Звичайно, він включатиме ремонт та модернізацію електромережі, а також ТЕЦ», — розповіла очільниця Єврокомісії.

☝️ Раніше повідомлялося, що за чотири роки повномасштабної війни росія здійснила 5796 атак на енергосистему України. Під час виконання службових обов’язків загинули 247 енергетиків.

Зазначається, що цієї зими російські удари по енергетиці мали виключно геноцидний характер, оскільки відбувалися в період рекордних морозів.

