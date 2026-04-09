Павел: Трамп шкодить НАТО більше, ніж путін

Президента Чехії Петр Павел, різко висловився щодо заяв Дональд Трамп про союзників у Європі та Північноатлантичного альянсу (НАТО). Відповідну позицію він озвучив під час заходу в Карловому університеті в Празі, організованого чеським медіа Seznam Zprávy. Про це повідомляє видання The Guardian.

📢 «Трамп для зниження авторитету НАТО зробив за останні кілька тижнів більше, ніж вдалося путіну за багато років», – наголосив чеський лідер.

Павел підкреслив, що НАТО базується на принципах стримування та колективної оборони. Будь-які сумніви щодо єдності Альянсу можуть підірвати його ефективність.

📢 «У той момент, коли ми почнемо ставити під сумнів Альянс як єдине, згуртоване утворення, готове діяти спільно й дуже рішуче, тоді, звісно, його роль буде втрачена», – попередив він.

☝️ Окремо президент Чехії звернув увагу на те, що критика Трампа не враховує базову природу НАТО як оборонного союзу.

📢 «НАТО є оборонним альянсом, а не альянсом, який автоматично надаватиме допомогу у війнах, що ведуться за межами його території», – наголосив Павел.

Він також зазначив, що європейських партнерів не було належним чином поінформовано про цілі та перебіг операцій. Також звернення щодо співпраці фактично не надходило.

📢 «Тільки коли війна почала розвиватися, можливо, в несподіваному напрямку, Дональд Трамп заявив, що європейські союзники мусять подбати про безпечну навігацію в Ормузькій протоці. А коли він не дістав позитивної відповіді, то вважав це розчаруванням для всього НАТО.», – пояснив Павел і назвав таке ставлення «несправедливим».

👉 Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомляв, що Дональд Трамп висловлює невдоволення рівнем участі окремих союзників по НАТО у конфлікті з Іраном.