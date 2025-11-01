Форвард «Реала» Кіліан Мбаппе здобув свою першу «Золоту бутсу»

Нападник мадридського «Реала» Кіліан Мбаппе отримав нагороду «Золота бутса», яка присуджується найкращому бомбардиру європейських чемпіонатів за підсумками сезону. Про це повідомлено на офіційній сторінці спортивного клубу в соцмережі X (колишній Twitter).

Французький форвард, який лише влітку приєднався до «Реала», провів яскравий дебютний сезон 2024/25 — у 34 матчах забив 31 гол у рамках іспанської Ла-Ліги.

З урахуванням коефіцієнта «два», який діє для провідних європейських чемпіонатів, Мбаппе набрав 62 бали і посів перше місце в рейтингу найрезультативніших гравців континенту.

Його головними конкурентами були:

Віктор Дьокереш зі «Спортінга» — 39 голів (58,5 бала з коефіцієнтом «1,5» для португальської ліги);

зі «Спортінга» — 39 голів (58,5 бала з коефіцієнтом «1,5» для португальської ліги); Мохаммед Салах з «Ліверпуля» — 29 голів (58 балів з коефіцієнтом «2»).

⚽ Церемонія нагородження відбулася на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» у Мадриді. Участь у ній узяли президент клубу Флорентіно Перес, головний тренер Хабі Алонсо та вся команда «вершкових».

📢 «Це моя перша така нагорода, її значення для мене неоціненне. Мені дуже приємно, що саме я отримав цей приз, адже це чи не найважливіший момент у моїй кар’єрі. Я хочу подякувати всім своїм партнерам по команді, які допомагали мені весь цей час. Завдяки їм я зміг цього досягти.

У нас неймовірна команда, і я сподіваюся, що в цьому сезоні ми виграємо дуже багато трофеїв, а це набагато важливіше за індивідуальну нагороду», — зазначив Мбаппе, слова якого наведені на офіційному сайті «Реала».

🏆 Отримання «Золотої бутси» стало черговим підтвердженням світового класу Кіліана Мбаппе, який з перших матчів у складі «Реала» демонструє лідерські якості та неймовірну результативність.

👉 Нагадаємо, що Луганська спортсменка Ганна Кадацька з Попасної здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи з жиму лежачи та класичного жиму лежачи. Спортивні змагання проходять на Мальті.