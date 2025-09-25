Четвер, 25 Вересня, 2025
Спортсменка з Луганщини – срібна призерка чемпіонату Європи з паверліфтингу

Денис Молотов
Луганська спортсменка Ганна Кадацька з Попасної здобула срібну медаль на чемпіонаті Європи з жиму лежачи та класичного жиму лежачи. Спортивні змагання проходять на Мальті. У ваговій категорії до 63 кг вона підняла вагу 115 кг, що дозволило посісти друге місце серед учасниць з усієї Європи. Про це повідомили у Facebook в управлінні молоді та спорту Луганської обласної військової адміністрації (ОВА).

Спортсменку тренує Андрій Івженко, який супроводжує її під час підготовки та змагань. Успіх Ганни Кадацької демонструє високий рівень підготовки та відданість спорту, а також приносить гордість Луганщині на міжнародній арені.

Цей результат став важливим досягненням не лише для спортсменки, а й для регіону, адже він підтверджує потенціал українських паверліфтерок у ваговій категорії до 63 кг.

Вітаємо Ганну Кадацьку та її тренера Андрія Івженка з цією значною перемогою та бажаємо нових успіхів на майбутніх міжнародних турнірах.

☝️ Також нагадаємо, що понад 600 мешканців Луганщини долучилися до Всеукраїнського патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за Героїв України».

