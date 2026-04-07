Мірча Луческу помер: легендарний тренер пішов з життя у 80 років

Мірча Луческу помер у віці 80 років. Про смерть відомого румунського тренера повідомило видання GSP.ro. Інформацію також підтвердили у медичному закладі, де перебував фахівець.

📢 «Університетська лікарня швидкої допомоги Бухареста повідомляє, що сьогодні, у вівторок, 7 квітня 2026 року, близько 20:30 було оголошено про смерть Мірчи Луческу», – йдеться у заяві лікарні.

Мірча Луческу помер після тривалого погіршення стану здоров’я. Як відомо, наприкінці березня його госпіталізували після втрати свідомості перед тренуванням збірної Румунії через проблеми з серцем.

Згодом у тренера діагностували гострий інфаркт міокарда, який він переніс 3 квітня. Через ускладнення його перевели до відділення інтенсивної терапії.

ℹ️ Мірча Луческу помер, залишивши після себе значну спадщину у світовому футболі. Під час ігрової кар’єри він виступав за Динамо Бухарест на позиції нападника.

Найбільших успіхів він досяг як тренер. Луческу приводив до чемпіонства румунські клуби Динамо Бухарест та Рапід Бухарест, турецькі Галатасарай і Бешикташ, а також українські Шахтар Донецьк і Динамо Київ.

Окремий етап кар’єри пов’язаний із роботою в Україні. У 2004 році він очолив Шахтар Донецьк, де пропрацював 12 років і провів рекордні 573 матчі.

За цей період команда під його керівництвом здобула 22 трофеї, серед яких 8 чемпіонств, 6 Кубків України, 7 Суперкубків та перемога у Кубку УЄФА.

У 2020 році румунський фахівець повернувся до України та очолив Динамо Київ, підписавши контракт за схемою 2+1.

Остаточно завершив тренерську кар’єру 3 листопада 2023 року після поразки від Шахтар Донецьк.

Мірча Луческу помер, залишившись однією з найвпливовіших постатей у європейському футболі, чия кар’єра охопила десятиліття та десятки гучних перемог.