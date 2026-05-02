ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

США про військову операцію на Кубі: Трамп готує «новий світанок»

Денис Молотов
США про військову операцію на Кубі: Трамп готує «новий світанок»
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість проведення військової операції на Кубі з метою зміни режиму, повідомляє Fox News, посилаючись на обізнані джерела.

Попри перевагу, яку Вашингтон наразі надає дипломатичному тиску, у Білому домі серйозно обговорюють застосування «кінетичної сили» проти Гавани на тлі успішного усунення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро на початку року.

Основні деталі стратегії США

Згідно з джерелами видання, американська влада розглядає Кубу як наступну ціль після Венесуели. Ситуація навколо острова загострюється через економічну блокаду та політичні вимоги Вашингтона.

Військовий аспект та «кінетична сила»:

  • План операції: Одне з джерел підтвердило, що варіант прямого військового втручання (kinetic options) перебуває «на столі» переговорів.
  • Умова відкладення: США можуть почекати з повною зміною влади, якщо ключові фігури режиму погодяться на добровільну відставку.
  • Зв’язок з Венесуелою: Трамп неодноразово підкреслював, що після захоплення Мадуро в січні 2026 року, він має «честь взяти Кубу».

Дипломатичний та економічний тиск: Вашингтон висунув низку жорстких умов для уникнення силового сценарію:

  • Відставка президента: Основною вимогою адміністрації США є відхід від влади Мігеля Діаса-Канеля.
  • Економічні реформи: Трамп наголосив, що будь-яка домовленість має включати перехід до ринкової економіки.
  • Паливна блокада: З 29 січня 2026 року США ввели жорсткі санкції проти постачальників нафти на Кубу, що спричинило глибоку енергетичну кризу на острові.
 «Новий світанок» від Трампа

Важливим фактором у формуванні політики Трампа є потужна кубино-американська громада Флориди. Активісти вимагають від президента повного знищення комуністичного керівництва острова, передає Politico.

📢 «Дуже скоро настане день, якого чекали 70 років. Це називається новий світанок для Куби. Ми допоможемо їм», — заявив Дональд Трамп під час виступу у Феніксі 18 квітня 2026 року.

Зі свого боку, Мігель Діас-Канель в інтерв’ю NBC News заявив, що не збирається йти у відставку за вказівкою Вашингтона, назвавши дії США «геноцидною блокадою».

Також нагадаємо, що Державний департамент США схвалив масштабний продаж озброєнь США союзникам на Близькому Сході на загальну суму понад $8,6 млрд. Йдеться про постачання військових систем Ізраїлю, Катару, Кувейту та Об’єднаним Арабським Еміратам.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Відключення світла після атак рф: знеструмлено шість областей

ВАЖЛИВО

На Одещині продавали місця посад у Військову службу правопорядку

КРИМІНАЛ

Співпраця з МАГАТЕ: Україна підписала меморандум про розвиток ядерної енергетики

ВАЖЛИВО

Зерновий скандал: Україна подала запит на арешт судна Panormitis

ПОЛІТИКА

«Пліч-о-пліч»: досвід інтеграції Троїцької громади в партнерські хаби

ЛУГАНЩИНА

Ворог здійснив майже 140 атак на фронті та запустив понад 4,6 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Замах на Дональда Трампа у Вашингтоні: подробиці

ВАЖЛИВО

Трамп знову може оголосити про «перемогу» над Іраном

ВАЖЛИВО

Чи зможе росія затопити Україну, руйнуючи дамби водосховищ

ПОДІЇ

«Укрпошта» завершила І квартал 2026 року зі збитком

ЕКОНОМІКА

Ізраїль відмовився від краденого українського зерна

ВАЖЛИВО

Міжнародний форум згуртованості: Луганщина представила досвід стійкості громад

ЛУГАНЩИНА

Адміністрація Трампа не заклала кошти на допомогу Україні в бюджет-2027

ВАЖЛИВО

Спецтрибунал для рф: Європарламент ухвалив історичну резолюцію

ПОЛІТИКА

Правоохоронці ліквідували масштабний конвертаційний центр

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип