США про військову операцію на Кубі: Трамп готує «новий світанок»

Адміністрація президента США Дональда Трампа вивчає можливість проведення військової операції на Кубі з метою зміни режиму, повідомляє Fox News, посилаючись на обізнані джерела.

Попри перевагу, яку Вашингтон наразі надає дипломатичному тиску, у Білому домі серйозно обговорюють застосування «кінетичної сили» проти Гавани на тлі успішного усунення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро на початку року.

Основні деталі стратегії США

Згідно з джерелами видання, американська влада розглядає Кубу як наступну ціль після Венесуели. Ситуація навколо острова загострюється через економічну блокаду та політичні вимоги Вашингтона.

Військовий аспект та «кінетична сила»:

План операції: Одне з джерел підтвердило, що варіант прямого військового втручання (kinetic options) перебуває «на столі» переговорів.

Умова відкладення: США можуть почекати з повною зміною влади, якщо ключові фігури режиму погодяться на добровільну відставку.

Зв'язок з Венесуелою: Трамп неодноразово підкреслював, що після захоплення Мадуро в січні 2026 року, він має «честь взяти Кубу».

Дипломатичний та економічний тиск: Вашингтон висунув низку жорстких умов для уникнення силового сценарію:

Відставка президента: Основною вимогою адміністрації США є відхід від влади Мігеля Діаса-Канеля .

Економічні реформи: Трамп наголосив, що будь-яка домовленість має включати перехід до ринкової економіки.

Паливна блокада: З 29 січня 2026 року США ввели жорсткі санкції проти постачальників нафти на Кубу, що спричинило глибоку енергетичну кризу на острові.

«Новий світанок» від Трампа

Важливим фактором у формуванні політики Трампа є потужна кубино-американська громада Флориди. Активісти вимагають від президента повного знищення комуністичного керівництва острова, передає Politico.

📢 «Дуже скоро настане день, якого чекали 70 років. Це називається новий світанок для Куби. Ми допоможемо їм», — заявив Дональд Трамп під час виступу у Феніксі 18 квітня 2026 року.

Зі свого боку, Мігель Діас-Канель в інтерв’ю NBC News заявив, що не збирається йти у відставку за вказівкою Вашингтона, назвавши дії США «геноцидною блокадою».

