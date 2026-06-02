Атака на Харківщині: ворог поцілив дроном у тепловоз, поранено залізничника

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Окупаційні російські війська продовжують системні спроби дезорганізувати стратегічну логістику України, обираючи пріоритетними цілями об’єкти транспортного сполучення у прифронтових регіонах. Ворог активно застосовує ударні безпілотні літальні апарати для полювання за рухомим складом та локомотивними бригадами, намагаючись зірвати як пасажирські, так і вантажні перевезення.

Загарбники вдарили дроном по тепловозу на Харківщині. Внаслідок цього повітряного удару постраждав залізничник, якому наразі надається медична допомога. Про це у вівторок, 2 червня, офіційно повідомила пресслужба АТ «Укрзалізниця».

Завдяки відпрацьованим алгоритмам дій у надзвичайних ситуаціях, ліквідація наслідків ворожої атаки розпочалася без зволікань.

Оперативна ліквідація та координація екстрених служб

На місце інциденту для порятунку людей та локалізації матеріальних збитків оперативно викликали бригаду швидкої медичної допомоги та профільні підрозділи ДСНС. Постраждалого працівника залізниці було госпіталізовано до найближчого медичного закладу. Попри серйозність інциденту, ворогу не вдалося паралізувати транспортне сполучення у східному регіоні країни.

Загальний рух пасажирських та приміських поїздів на Харківщині триває за графіком із мінімальними технічними затримками. Спеціалізовані моніторингові групи «Укрзалізниці» у посиленому цілодобовому режимі відстежують безпекову ситуацію в регіоні. У разі загострення ситуації диспетчери готові оперативно змінити маршрути прямування поїздів в обхід небезпечних ділянок.

Системні атаки на залізничний транспорт та статистика втрат

Цей ранковий напад на Харківщині є частиною цілеспрямованої кампанії кремля. Війська рф продовжують регулярно та цинічно атакувати цивільну залізничну інфраструктуру по всій території України.

Аналогічні злочини та загальні втрати галузі зафіксовані у таких звітах:

  • Раніше ворожий безпілотник так само поцілив та уразив тепловоз у Запорізькій області, внаслідок чого один працівник загинув на місці, а ще двоє залізничників отримали поранення;
  • За офіційними статистичними даними, з початку повномасштабного вторгнення унаслідок системних атак російських безпілотників та ракет на об’єкти, що формують залізничну інфраструктуру України, загинули 165 людей.

Попри постійну небезпеку та загрози повторних обстрілів, українські залізничники продовжують забезпечуючи стабільну евакуацію населення та безперебійне постачання необхідних вантажів.

👉 Також нагадаємо, що окупаційні російські війська провели щільну за обсягами комбіновану повітряну операцію, намагаючись повністю перевантажити українську систему протиповітряної оборони.

