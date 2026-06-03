Нічна атака дронів: ППО ліквідувала 189 ворожих БпЛА

Окупаційні російські війська не припиняють ведення виснажливої повітряної війни, щодоби направляючи в український повітряний простір сотні безпілотних апаратів різних модифікацій. Використання дешевих дронів-імітаторів у поєднанні з ударними баражуючими боєприпасами дозволяє ворогу проводити безперервну розвідку позицій наших зенітно-ракетних комплексів та завдавати точкових ударів по цивільних об’єктах у глибокому тилу.

Від вечора 2 червня росіяни масовано атакували Україну 198 БпЛА різних типів. Сили протиповітряної оборони змогли успішно знешкодити 189 дронів, проте зафіксовані й окремі влучання інфраструктурного характеру.

Ворожа повітряна атака на момент оприлюднення ранкового зведення все ще тривала. Про це офіційно повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Для відбиття чергової масованої хвилі нальоту було залучено всі наявні компоненти Сил оборони України. Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ), частини безпілотних систем (СБС), а також мобільні вогневі групи (МВГ).

Оперативна статистика Повітряних сил та географія пусків

Завдяки злагодженій роботі радіотехнічних військ, більшість повітряних цілей противника були вчасно виявлені та взяті на супровід ще на підльоті до державних кордонів.

У військовому відомстві оприлюднили точні цифри відбиття повітряного нападу:

📢 «Станом на 8:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 189 ворожих БпЛА типу Shahed, “Гербера”, “Італмас” та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 8 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях».

Окупаційні війська здійснювали масові запуски безпілотних апаратів одночасно з кількох різних операційних напрямків, намагаючись заплутати траєкторії польотів.

Пуски здійснювалися з території таких російських міст та військових баз:

Брянськ (рф);

Курськ (рф);

Міллерово (рф);

Орел (рф);

Приморсько-Ахтарськ (рф);

Аеродром Гвардійське (тимчасово окупована АР Крим).

Наслідки ворожих ударів: трагедія на Сумщині та вибух на АЗС

Попри високий відсоток збиття повітряних цілей, щільність нальоту призвела до трагічних наслідків у прифронтових та прикордонних регіонах України, де час підльоту безпілотників є мінімальним.

Наслідки зафіксовані у таких звітах екстрених служб:

Удари по Сумській області. Війська рф прицільно атакували приватні автомобілі, мікроавтобус та житлові будинки громадян. Внаслідок цих ударів одна людина загинула на місці. Ще 18 мирних мешканців, серед яких є маленькі діти, отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані;

Війська рф прицільно атакували приватні автомобілі, мікроавтобус та житлові будинки громадян. Внаслідок цих ударів одна людина загинула на місці. Ще 18 мирних мешканців, серед яких є маленькі діти, отримали поранення різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані; Пожежа в Запорізькому районі. Російські безпілотники поцілили безпосередньо у цивільну заправну станцію (АЗС). На території об’єкта миттєво спалахнула велика пожежа, до ліквідації якої залучали кілька розрахунків рятувальників ДСНС.

Громадян наполегливо закликають суворо дотримуватися правил безпеки та негайно спускатися в укриття у разі оголошення сигналів повітряної тривоги.

👉 Також нагадаємо, що Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового термінала “Санкт-Петербург”, кораблів у порту Кронштадт, Мічурінського заводу “Прогресс” та аеродрому “Саки”, а також уточнив результати влучань по НПЗ “Ильский” і підтвердив зупинку НПС “Зензеватка”.