рф атакувала об’єкти енергетичної інфраструктури, є знеструмлення

Окупаційні російські війська продовжують системно реалізовувати стратегію знищення українського паливно-енергетичного комплексу. Комбіновані нічні та ранкові удари спрямовані на ключові вузли генерації та магістральні лінії електропередач, що створює значне навантаження на систему та вимагає оперативного реагування з боку диспетчерів і ремонтних бригад.

Внаслідок масованої російської атаки зафіксовані серйозні пошкодження мереж, є знеструмлені споживачі у Києві та шести областях України. Про це повідомила пресслужба НЕК «Укренерго» у вівторок, 2 червня.

Енергетики спільно з рятувальниками ДСНС першими прибули на пошкоджені цивільні об’єкти для стабілізації ситуації та недопущення розвитку системної аварії.

📢 «Вночі та вранці росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться у повідомленні компанії.

Стрибок споживання на 8,2%: погодні умови ускладнюють ситуацію

Окрім безпосередніх руйнувань, які зазнали об’єкти енергетичної інфраструктури, ситуація в енергосистемі суттєво ускладнилася через різку зміну погодних умов у західній частині країни.

Диспетчерський центр зафіксував стрімке зростання навантаження: станом на 9:30 ранку рівень загального споживання електроенергії одразу на 8,2% перевищив аналогічний показник попереднього дня.

Головними чинниками такого стрибка енергетики називають:

Несприятлива погода. Стабільна хмарність та затяжні дощі у частині західних та південно-західних областей України;

Падіння «зеленої» генерації. В результаті хмарності значно гірше працюють численні приватні та побутові сонячні електростанції (СЕС), які зазвичай покривають частину потреб у денні години;

Мережеве навантаження. Через брак власної генерації у домогосподарствах стрімко зростає обсяг прямого енергоспоживання із загальної державної мережі.

Рекомендації для населення: графік ощадливого споживання

З огляду на пошкодження, які отримали ключові об’єкти енергетичної інфраструктури, НЕК «Укренерго» закликає громадян до свідомого та солідарного споживання протягом усієї доби. Це дозволить уникнути запровадження жорстких графіків погодинних відключень.

Фахівці радять жорстко дотримуватися таких часових лімітів:

Вечірній пік (з 18:00 до 22:00). Категорично не рекомендується вмикати одночасно кілька потужних побутових приладів (пральні машини, бойлери, електроплити, праски); Денне вікно (з 11:00 до 15:00). На цей проміжок часу енергетики просять перенести все найзавзятіше та найактивніше енергоспоживання. Саме тоді спостерігається найбільш ефективна робота великих промислових сонячних електростанцій у не затягнутих хмарами регіонах, що дозволяє системі мати профіцит потужності.

Наслідки безпрецедентного удару по країні

Цей напад став одним із найважчих за обсягом залучених ворогом засобів ураження. Російські терористи запустили по території України 73 ракети різних типів та рекордні 656 ударних безпілотних літальних апаратів.

Попри те що сили протиповітряної оборони змогли перехопити та знищити значну кількість ворожих повітряних цілей, уникнути влучань не вдалося через надмірну щільність нальоту.

Найбільших руйнувань та пошкоджень цивільної інфраструктури зазнали Київ, Дніпро і Харків. Наразі, за зведеними даними екстрених служб, у країні відомо про 13 загиблих громадян та понад 100 постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості.

Енергетичні компанії працюють у посиленому режимі, щоб повернути світло в оселі українців.