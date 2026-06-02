Коломийчиська громада Луганщини надала фінансову підтримку ветеранам та їхнім родинам

Евакуйовані та релоковані територіальні громади України, попри складні умови роботи поза межами рідних районів, продовжують акумулювати бюджетні ресурси для підтримки своїх земляків, які перебувають у лавах Сил оборони. Цільові місцеві програми соціального захисту дозволяють оперативно реагувати на запити військовослужбовців, забезпечуючи їх фінансовим супроводом під час поранень, реабілітації чи навчання. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА у вівторок, 2 червня.

💶 Ветерани та військові Коломийчиської громади отримали понад пів мільйона гривень допомоги. Коломийчиська громада, яка об’єднує мешканців Луганщини, продовжує активно й системно підтримувати українських військових та їхні родини.

Протягом перших чотирьох місяців 2026 року в межах затвердженої місцевої програми соціального захисту на нагальні потреби ветеранів та військовослужбовців загалом було спрямовано 632 тисячі гривень.

📊 Напрямки фінансування та категорії отримувачів виплат

Виділені бюджетні кошти мають виключно цільове призначення. Вони спрямовані на пряму фінансову підтримку поранених бійців, курсантів вищих військових навчальних закладів, а також сімей загиблих, полонених та зниклих безвісти за особливих обставин Героїв.

Розподіл фінансової допомоги у січні-квітні поточного року відбувався за такими статтями:

Основний пакет виплат. Суму у розмірі 546 тисяч гривень уже успішно отримали 20 учасників бойових дій (УБД) та один діючий військовослужбовець;

Суму у розмірі 546 тисяч гривень уже успішно отримали 20 учасників бойових дій (УБД) та один діючий військовослужбовець; Медична реабілітація. Окрему посилену увагу профільні фахівці приділили відновленню здоров’я ветеранів. Чотирьом пораненим захисникам виплатили 40 тисяч гривень на проходження необхідних медичних процедур та лікування;

Окрему посилену увагу профільні фахівці приділили відновленню здоров’я ветеранів. Чотирьом пораненим захисникам виплатили 40 тисяч гривень на проходження необхідних медичних процедур та лікування; Додаткова підтримка. Громада надала цільову фінансову допомогу курсанту військового вишу, а також члену родини військовослужбовця, який наразі офіційно зник безвісти за особливих обставин під час виконання бойового завдання.

☎️Контакти гарячих ліній для оформлення документів

Коломийчиська СВА продовжує прийом заяв на отримання виплат від інших військовослужбовців громади та членів їхніх родин, які підпадають під дію діючої програми соціального захисту.

Для отримання консультацій, уточнення переліку обов’язкових документів та безпосереднього оформлення матеріальної допомоги мешканці громади можуть звертатися за такими офіційними номерами:

099 067 86 94;

095 137 91 28.

Влада громади наголошує, що розгляд усіх поданих заяв здійснюється у короткі терміни, а фінансування виділяється в міру надходження коштів до місцевого бюджету. Співпраця з ветеранами залишається на постійному контролі керівництва СВА.

👉 Також нагадаємо, що Кремінська міська військова адміністрація (МВА) продовжує фінансово підтримувати українських Захисників, ветеранів та їхні родини.