МВФ тисне на Україну з вимогою контрольованої девальвації гривні — ЗМІ

Національний банк України (НБУ) опинився під тиском із боку Міжнародного валютного фонду (МВФ), який наполягає на проведенні контрольованої девальвації гривні. Про це повідомило агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела, знайомі з ходом переговорів.

У матеріалі зазначається, що МВФ вбачає у девальвації гривні можливість покращити фінансову стійкість України.

📢 «МВФ наголошує на перевагах контрольованої девальвації гривні як кроку, який може допомогти зміцнити напружену фінансову ситуацію в Україні шляхом збільшення доходів бюджету, деномінованих у національній валюті», – йдеться у повідомленні.

Водночас за даними агентства, Національний банк чинить опір такому рішенню, адже побоюється, що девальвація може спровокувати інфляційні ризики і негативно вплинути на суспільні настрої. Джерела Bloomberg наголошують, що ці перемовини відбуваються за зачиненими дверима, тому сторони не коментують деталі офіційно.

☝️ Агентство нагадує, що Україна вже отримала більшу частину з 15,6 млрд доларів за чинною програмою МВФ, узгодженою у 2023 році. Зараз тривають переговори щодо нового пакета фінансування, обсяг якого може сягнути 8 млрд доларів.

Крім того, директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва планує особисто відвідати Київ, щоб підтвердити політичну та фінансову підтримку України і зміцнити довіру до подальшої співпраці.

У своєму звіті Bloomberg пояснює, що девальвація теоретично могла б підвищити доходи держбюджету, адже більшість експортних контрактів номіновано у валюті. Проте очікуваний ефект буде обмеженим, оскільки значна частина бюджету України формується завдяки прямій міжнародній допомозі.

📢 «Девальвація може призвести до зростання номінальних доходів бюджету, оскільки експортні контракти номіновані в іноземній валюті. Однак прогнозовані вигоди є обмеженими, оскільки бюджет України значною мірою залежить від прямої міжнародної допомоги, а девальвація може також спровокувати інфляцію, яка може знищити фіскальний запас міцності», – пише агентство.

Питання девальвації гривні стало однією з головних тем у переговорах між МВФ і Україною. Експерти відзначають, що остаточне рішення залежатиме від балансу між макроекономічною стабільністю та соціальними наслідками можливого ослаблення національної валюти.

👉 Також нагадаємо, що військова допомога Україні скоротилася на 43% у липні та серпні порівняно з першим півріччям 2025 року.

