Духовний радник Трампа: корупція в Україні ускладнює допомогу

Денис Молотов
Наближений до президента США Дональда Трампа проповідник і телеєвангеліст Марк Бернс заявив, що корупційні скандали в українській владі негативно впливають на сприйняття України серед західних партнерів та ускладнюють просування подальшої фінансової і військової допомоги.

Про це він розповів в інтерв’ю українській журналістці Анні Олицькій.

☝️ За словами Бернса, у Сполучених Штатах, зокрема серед прихильників концепції America First, зростає скепсис щоразу, коли з’являється інформація про можливі зловживання коштами, які мали бути спрямовані на оборону держави та підтримку цивільного населення.

📢 «Це погано виглядає і створює питання: чи справді ресурси доходять до фронту і до невинних людей», — зазначив він.

Водночас проповідник наголосив, що не має співчуття до осіб, винних у корупції, однак застеріг від колективної відповідальності для всього суспільства через дії окремих посадовців.

☝️ Бернс також окреслив свою позицію щодо війни з духовної та гуманітарної перспективи. Проповідник підкреслив, що людське життя для нього важливіше за території.

📢 «Жоден клаптик землі не вартий масових смертей і воєнних злочинів», — заявив він, коментуючи дискусії про пріоритети у війні.

Окремо Марк Бернс висловився щодо політичного лідерства в Україні. Він зазначив, що питання про те, хто має очолювати державу — чоловік, військовий чи жінка — є виключно справою українського народу.

📌 Він зазначив, що жінка-лідер не суперечить християнській традиції, навівши біблійні приклади жінок, які відігравали керівну роль.

Коментуючи перспективи країни, наближений до президента США та його «духовний радник» висловив переконання, що Україна має реальний шанс на масштабне відновлення та економічне зростання. Але за умови відсутності корупційних скандалів, які підривають довіру міжнародних партнерів.

  • Нагадаємо, нещодавно Марк Бернс уперше відвідав Україну. За його словами, ця поїздка суттєво змінила його уявлення про країну — замість «карти на CNN» він побачив зовсім іншу реальність.
  • Марк Бернс також зробив низку гучних заяв щодо російського диктатора володимира путіна.
