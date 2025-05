Пастор Трампа назвав путіна воєнним злочинцем і пригрозив росії

У середу, 28 травня, духовний радник Дональда Трампа, американський пастор Марк Бернс зробив низку гучних заяв щодо російського диктатора володимира путіна. На платформі X (колишній Twitter) він написав, що путін — воєнний злочинець. Також Бернс зауважив, що для росії ситуація буде тільки погіршуватись.

📢 «путін скоро дізнається, наскільки гірше може стати для росії», – наголосив Бернс.

Він також зазначив, що Трамп активно працює над припиненням війни в Україні, але путін, за його словами, не демонструє готовності до компромісу:

📢 «Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні, однак воєнний злочинець путін відмовляється відступати», – написав пастор. – «Тепер він отримає суворе нагадування: це Америка Трампа, а не Америка Байдена», – додав він.

Putin is about to learn just how much worse things can get for Russia. President @realDonaldTrump has been working hard to bring this war to an end, but Putin, a known war criminal, has refused to back down. Now, he’s about to get a harsh reminder: this is Trump’s America, not… pic.twitter.com/p4oIMXCxpb

— Pastor Mark Burns (@pastormarkburns) May 27, 2025