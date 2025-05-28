Четвер, 29 Травня, 2025
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Пастор Трампа назвав путіна воєнним злочинцем і пригрозив росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Пастор Трампа назвав путіна воєнним злочинцем і пригрозив росії

У середу, 28 травня, духовний радник Дональда Трампа, американський пастор Марк Бернс зробив низку гучних заяв щодо російського диктатора володимира путіна. На платформі X (колишній Twitter) він написав, що путін — воєнний злочинець. Також Бернс зауважив, що для росії ситуація буде тільки погіршуватись.

📢 «путін скоро дізнається, наскільки гірше може стати для росії», – наголосив Бернс.

Він також зазначив, що Трамп активно працює над припиненням війни в Україні, але путін, за його словами, не демонструє готовності до компромісу:

📢 «Трамп докладає всіх зусиль, щоб покласти край цій війні, однак воєнний злочинець путін відмовляється відступати», – написав пастор. – «Тепер він отримає суворе нагадування: це Америка Трампа, а не Америка Байдена», – додав він.

Нагадаємо, днями сам Дональд Трамп також різко висловився про російського диктатора. В інтерв’ю ЗМІ він заявив:

📢 «Чого володимир путін не усвідомлює, так це того, що якби не я, з росією вже сталося би справді багато поганих речей. І, я маю на увазі дуже погані речі. Він грається з вогнем!».

📌 У відповідь на ці слова в кремлі припустили, що у Трампа могло статися «емоційне перенавантаження». Також там назвали його коментарі «емоційною реакцією».

Водночас ЗМІ повідомили, що Трамп серйозно розглядає можливість повного скасування обмежень для України на використання західного озброєння. Зокрема й для ударів по цілях у рф.

☝️ Також раніше повідомлялось, що американський євангельський пастор, якого називають духовним радником Дональда Трампа, Марк Бернс засудив нещодавні масовані ракетні удари росії по Києву. Він назвав їх «кричущим порушенням міжнародного права» та «воєнними злочинами».

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