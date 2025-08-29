Дрони зупинили Куйбишевський НПЗ на росії: пошкоджені дві важливі установки

28 серпня Куйбишевський нафтопереробний завод (НПЗ) «Роснафти», розташований у Самарській області на росії, повністю зупинив роботу після масштабної атаки безпілотників. Про це повідомили джерела агентства Reuters у нафтогазовій галузі.

За їхніми даними, удар безпілотників пошкодив обидві основні установки первинної переробки нафти — CDU-4 та CDU-5. Кожна з них здатна була обробляти 70 тисяч барелів на добу, що робить їх ключовими для діяльності підприємства. Постраждала також частина допоміжного обладнання.

Зупинка стала особливо показовою з огляду на те, що Куйбишевський НПЗ лише тиждень тому — 21 серпня — відновив роботу після масштабного ремонту, який тривав від 1 липня. Таким чином, завод фактично вийшов на виробничі потужності лише на кілька днів, перш ніж зазнати нових пошкоджень.

Компанія «Роснафта» на момент публікації офіційних коментарів не надала. Водночас інформацію про зупинку підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, написавши у Telegram:

📢 «Куйбишевський НПЗ на Росії після прильотів зупинився».

Генеральний штаб ЗСУ також підтвердив ураження двох підприємств — Афіпського НПЗ у Краснодарському краї та Куйбишевського НПЗ у ніч на 28 серпня.

У російських соцмережах поширилися відео й фото масштабних пожеж на території заводів. Місцева влада була змушена офіційно визнати факт атаки дронів.

Зупинка терористичних спроможностей рашистів

Куйбишевський НПЗ є частиною групи самарських підприємств «Роснафти», куди також входять Новокуйбишевський та Сизранський нафтопереробні заводи. Всі вони протягом серпня зазнали атак безпілотників. Так, Сизранський НПЗ зупинився 15 серпня після пошкодження установки АВТ-6, а ще раніше, 2 серпня, дрони атакували Новокуйбишевський завод.

За підсумками 2024 року Куйбишевський НПЗ переробив 4,7 млн тонн нафти. Це дало 0,8 млн тонн автомобільного бензину, 1,4 млн тонн дизельного пального та 1,3 млн тонн мазуту. Номінальна потужність заводу становить 7 млн тонн на рік.

Таким чином, пошкодження одразу двох ключових установок може суттєво вплинути на паливний баланс регіону та загальні обсяги виробництва «Роснафти».

У ніч на 28 серпня Міністерство оборони рф заявило, що засоби ППО нібито знищили 102 українські дрони. Попри це, масштабні пошкодження Куйбишевського та Афіпського заводів свідчать, що атаки виявилися результативними, а російська система протиповітряної оборони вкотре показала свою вразливість.