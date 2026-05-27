США планують скоротити участь у силах НАТО

Офіційний Вашингтон планує суттєво зменшити свій конвенційний військовий внесок у НАТО. Сполучені Штати мають намір перекласти значну частину фінансового та оперативного тягаря з оборони Європи на європейських союзників по Альянсу. Про це детально йшлося під час закритого брифінгу в штаб-квартирі організації в Брюсселі.

На цій закритій зустрічі позицію Пентагону озвучив офіційний представник міністра оборони (війни) США Піта Хегсета. Про це у середу, 27 травня 2026 року, повідомляє авторитетне німецьке видання Spiegel.

За даними журналістів, американська сторона налаштована рішуче. Штати мають намір повністю переглянути ступінь своєї участі в так званій «моделі сил НАТО». Делегація США вже закликала європейських партнерів якнайшвидше почати самостійно компенсувати майбутні стратегічні прогалини.

Масштаби урізання американських повітряних та морських спроможностей

Технічні параметри скорочень виявилися досить серйозними для європейського генералітету.

❌ Зокрема, у рамках нових зобов’язань США планують зменшити кількість своїх винищувачів на континенті приблизно на третину.

❌ Також Вашингтон суттєво скоротить присутність стратегічних бомбардувальників на європейських аеродромах.

❌ Крім того, американське командування планує повністю відмовитися від надання своїх підводних човнів для патрулювання європейських морів.

❌ План оптимізації сил передбачає суворе урізання американської участі в забезпеченні союзників військовими есмінцями.

❌ Під скорочення потрапляють сучасні розвідувальні та ударні безпілотні літальні апарати, а також стратегічні літаки-заправники. Останні є критично важливими для проведення тривалих повітряних операцій.

За словами європейських учасників зустрічі, тривожний сигнал американської сторони про зміну пріоритетів пролунав абсолютно недвозначно.

Збереження ядерної парасольки та нові глобальні безпекові виклики

Водночас Вашингтон дав чітко зрозуміти, що не збирається повністю руйнувати систему колективної безпеки Заходу. Сполучені Штати гарантовано збережуть у незмінному вигляді ядерне стримування в Європі. Проте всю класичну конвенційну оборону континенту Білий дім прагне повністю передати європейським країнам.

Профільний радник Піта Хегсета пояснив таку позицію кардинальною зміною глобальної безпекової обстановки у світі. На думку Вашингтона, європейські союзники за останні роки вже суттєво збільшили свої чисті оборонні витрати. Тепер вони об’єктивно здатні взяти на себе значно більше фінансової та військової відповідальності.

Попри загальну тенденцію до скорочення сил на континенті, США продовжують точково зміцнювати східний фланг Альянсу, який безпосередньо межує з російською федерацією. Раніше керівництво НАТО ухвалило рішення створити окрему військову структуру для захисту Балтії. Цей крок сприятиме максимально швидкому розгортанню додаткових бойових сил у Латвії та Естонії у разі початку прямої конвенційної війни з росією.

Також Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про термінову відправку додаткових 5000 американських військовослужбовців до Польщі. Він безпосередньо пов’язав своє рішення з перемогою на президентських виборах у Польщі правого кандидата Кароля Навроцького. Ці вибори успішно пройшли в країні ще торік.

