Суд у США зобов’язав уряд виділити $11 млрд на міжнародні проєкти

Апеляційний суд США відхилив скаргу адміністрації Дональда Трампа й підтвердив попереднє рішення суду. Воно забороняє президенту самостійно скорочувати витрати на зовнішню допомогу. Як повідомляє Reuters, ухвала була винесена 6 вересня.

Згідно з рішенням, уряд зобов’язаний у найкоротші терміни перерахувати близько 11 мільярдів доларів на міжнародні проєкти, які вже отримали схвалення Конгресу.

Цей вердикт з’явився невдовзі після того, як суд першої інстанції постановив — кошти мають бути використані до завершення дії дозволу Конгресу у вересні.

Адміністрація Трампа наприкінці серпня намагалася оскаржити це у Верховному суді, домагаючись призупинення виплат на суму понад 12 мільярдів доларів.

Варто зазначити, що 13 серпня Федеральний апеляційний суд уже ухвалював інше рішення. Воно фактично знімало обмеження й дозволяло Білому дому не перераховувати кошти на зовнішні програми. Тоді це вважалося тимчасовою перемогою президента.

Однак, загальна судова практика складається не на користь Трампа. Ще у березні Верховний суд США відмовив його адміністрації у проханні зберегти мільярди доларів замороженими. Було залишено чинним обов’язок фінансувати міжнародні ініціативи, схвалені Конгресом.

☝️ Також нагадаємо, Зеленський повідомив що під час нещодавньої розмови, Дональд Трамп висловив стурбованість через закупівлю російської нафти деякими країнами Європи. За словами Зеленського, американський лідер підкреслив, що такі закупівлі фінансують воєнні дії кремля та підтримують його «машину війни».