Неділя, 7 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Суд у США зобов’язав уряд виділити $11 млрд на міжнародні проєкти

Денис Молотов
Денис Молотов
Суд у США зобов’язав уряд виділити $11 млрд на міжнародні проєкти

Апеляційний суд США відхилив скаргу адміністрації Дональда Трампа й підтвердив попереднє рішення суду. Воно забороняє президенту самостійно скорочувати витрати на зовнішню допомогу. Як повідомляє Reuters, ухвала була винесена 6 вересня.

Згідно з рішенням, уряд зобов’язаний у найкоротші терміни перерахувати близько 11 мільярдів доларів на міжнародні проєкти, які вже отримали схвалення Конгресу.

Цей вердикт з’явився невдовзі після того, як суд першої інстанції постановив — кошти мають бути використані до завершення дії дозволу Конгресу у вересні.

Адміністрація Трампа наприкінці серпня намагалася оскаржити це у Верховному суді, домагаючись призупинення виплат на суму понад 12 мільярдів доларів.

Варто зазначити, що 13 серпня Федеральний апеляційний суд уже ухвалював інше рішення. Воно фактично знімало обмеження й дозволяло Білому дому не перераховувати кошти на зовнішні програми. Тоді це вважалося тимчасовою перемогою президента.

Однак, загальна судова практика складається не на користь Трампа. Ще у березні Верховний суд США відмовив його адміністрації у проханні зберегти мільярди доларів замороженими. Було залишено чинним обов’язок фінансувати міжнародні ініціативи, схвалені Конгресом.

☝️ Також нагадаємо, Зеленський повідомив що під час нещодавньої розмови, Дональд Трамп висловив стурбованість через закупівлю російської нафти деякими країнами Європи. За словами Зеленського, американський лідер підкреслив, що такі закупівлі фінансують воєнні дії кремля та підтримують його «машину війни».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Біловодська СВА пропонує безкоштовні ліки та медичні послуги у м. Рівне

ЛУГАНЩИНА

Зеленський провів телефонні переговори з Макроном після атаки рф

ПОЛІТИКА

Свириденко показала пошкоджену будівлю Уряду після атаки рф

ВАЖЛИВО

За добу відбулось 54 бойові зіткнення, ЗСУ не дають росіянам рухатись вглиб України – Генштаб

ВІЙНА

Атака дрона рф по центру Сум: кількість постраждалих зросла

ВІЙНА

Наслідки атаки на Київ: загиблі мирні мешканці, в тому числі дитина

ВАЖЛИВО

День міста Лисичанськ відзначили на Кіровоградщині

ЛУГАНЩИНА

Фон дер Ляєн рішуче засудила обстріл рф по Україні

ВАЖЛИВО

Сили оборони України вдарили по нафтопроводу та НПЗ у рф

ВАЖЛИВО

Фейк: Росія вдарила балістикою по промисловому підприємству в Чернігові

СТОПФЕЙК

Атака на Київщині: три «шахеди» влучили у кінний клуб

ВІЙНА

У Слов’янську FPV-дрон влучив у мікроавтобус: одна людина загинула

ВІЙНА

У Києві після нічної атаки пошкоджена будівля Кабінету Міністрів

ВАЖЛИВО

Атака на Кременчук: міст через Дніпро перекрито після ударів

ВАЖЛИВО

170 боєзіткнень за добу на фронті: Сили оборони уразили пункти управління ворога

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"