До 24 лютого Україна отримає енергетичну й військову допомогу

Денис Молотов
До 24 лютого Україна отримає енергетичну й військову допомогу
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів у Мюнхені було досягнуто домовленості з лідерами так званого Берлінського формату щодо надання Україні конкретних пакетів енергетичної та військової допомоги до 24 лютого.

За словами шостого глави держави, партнери підтвердили готовність забезпечити необхідні поставки у визначені терміни.

📢 «У Мюнхені ми домовилися з лідерами Берлінського формату про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги для України до 24 лютого. Я вдячний партнерам за готовність допомагати, і ми розраховуємо, що всі постачання надійдуть оперативно», — повідомив Зеленський.

🛡️ ППО як щоденна потреба

Зеленський окремо наголосив, що системи протиповітряної оборони залишаються критично важливими для захисту українських міст і енергетичної інфраструктури.

За його словами, Україні необхідна ППО щодня, аби позбавити росію інструментів терору та мінімізувати наслідки повітряних атак.

🤝 Переговори з США та подальші кроки

Як повідомлялося раніше, у Мюнхені Володимир Зеленський провів зустріч із державним секретарем США Марко Рубіо. Сторони обговорили послідовність подальших кроків і координацію дій.

Українська позиція передбачає, що в перспективі має відбутися зустріч на рівні лідерів України та рф для врегулювання найбільш складних питань.

📅 Наступний раунд перемовин

Нагадаємо, новий раунд переговорів за участю представників США, України та росії запланований на 17–18 лютого в Женеві. Очікується, що російську делегацію очолить володимир мединський.

Україна розраховує, що міжнародна підтримка та дипломатичні зусилля сприятимуть посиленню обороноздатності та наближенню справедливого миру.

