П’ятниця, 13 Лютого, 2026
У Женеві відбудеться новий раунд переговорів Україна–США–рф

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: попередні раунди перемовин в Абу-Дабі.

Наступного тижня у швейцарській Женеві заплановано новий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та росією. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Рустем Умєров.

Зустріч має відбутися 17–18 лютого. За словами Умєрова, українська сторона вже розпочала підготовку.

👥 Склад української делегації

Шостий президент України Володимир Зеленський визначив попередній склад переговорної групи. До неї увійдуть:

  • Кирило Буданов;
  • Андрій Гнатов;
  • Давид Арахамія;
  • Сергій Кислиця;
  • Вадим Скібіцький.

Як зазначив Умєров, склад команди сформовано з урахуванням військової, політичної та безпекової складових.

📢 «Працюватимемо над предметними рішеннями в межах визначених главою держави рамок. Мета незмінна – стійкий та тривалий мир. Готуємося до серйозної і відповідальної роботи», – наголосив він.

Позиція росії

Раніше кремль підтвердив проведення перемовин у Женеві. Російську делегацію очолить Володимир Мединський.

Попередні раунди
  • Другий раунд тристоронніх консультацій відбувся 4–5 лютого в Абу-Дабі. За його підсумками українська сторона повідомила, що обговорювалися механізми впровадження перемир’я та моніторинг припинення бойових дій.
  • Перший раунд переговорів Україна–США–рф пройшов 23–24 січня, також в Абу-Дабі.

Шостий президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що наступний етап консультацій може відбутися «найближчим часом» у США, підкресливши готовність України до будь-яких робочих форматів, які можуть реально наблизити мир.

⚛️ До того ж президент США Дональд Трамп заявив, що нібито запобіг кільком ядерним війнам у світі, зокрема можливому ядерному конфлікту між Україною та росією.

