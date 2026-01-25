Депутату Берегівської райради оголосили підозру за приховування активів

Депутату Берегівської районної ради на Закарпатті оголосили підозру за приховування активів на суму 8,3 мільйона гривень. Про це повідомила Закарпатська обласна прокуратура.

За даними слідства, правоохоронці викрили масштабні махінації у фінансовій звітності місцевого обранця. Встановлено, що він умисно подав недостовірні відомості у щорічній декларації, не відобразивши частину майна та доходів.

☝️ Як зазначають у прокуратурі, кошти, отримані злочинним шляхом, депутат використав для облаштування власного житла у стилі «помпезної розкоші». На оприлюднених фото видно розписи та ліпнину з позолотою на стінах і стелі, антикварні меблі, а також внутрішній балкон із позолоченими перилами.

Правоохоронці інкримінують фігуранту не лише декларування неправдивої інформації, а й легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом. За даними слідства, вартість його покупок у десятки разів перевищувала офіційні доходи за останні двадцять років.

📌 Зокрема, у декларації за 2022 рік депутат не зазначив сімейний автомобіль Ford Mustang, а також багатомільйонні надходження від операцій з нерухомістю та технікою.

Ключовим епізодом розслідування стала угода з елітним Mercedes-Benz S-Class, придбаним восени 2022 року за 3,75 мільйона гривень. Слідство встановило, що за весь період офіційної підприємницької діяльності чоловік заробив менш як 227 тисяч гривень, що унеможливлює законне придбання такого автомобіля.

За версією слідчих, елітну автівку перепродали вже за кілька днів після купівлі. Отримані кошти використали на особисті потреби без будь-якого відображення у фінансовій документації.

