День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

14 грудня Україна відзначає День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ця дата обрана не випадково: саме цього дня 1986 року було завершено будівництво першого захисного саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком станції. Пам’ятний день офіційно встановлено Указом Президента України у 2006 році, щоб вшанувати мужність і самопожертву тих, хто першим став на шлях боротьби з невидимим ворогом — радіацією.

Чорнобильська катастрофа, що сталася 26 квітня 1986 року, залишається найбільшою техногенною аварією в історії людства. Вибух на четвертому реакторі ЧАЕС призвів до викиду радіоактивних речовин, які забруднили значні території України, Білорусі, росії та частини Європи. Лише завдяки героїчним зусиллям ліквідаторів — пожежників, військових, будівельників, медиків, вчених та звичайних робітників — вдалося локалізувати катастрофу й запобігти ще більшим наслідкам.

Загальна кількість ліквідаторів сягає близько 600 тисяч осіб, з яких основна частина робіт припала на 1986–1987 роки — тоді в операціях брали участь понад 240 тисяч людей. Вони працювали позмінно, отримуючи максимально допустимі дози опромінення, аби мінімізувати ризики. Багато з них заплатили за це здоров’ям і життям: тисячі померли від променевої хвороби, онкологічних захворювань та інших наслідків радіації.

1 з 3

Сьогодні ми згадуємо людей, які в один із найтрагічніших моментів нашої історії взяли на себе відповідальність за порятунок країни та всього світу від катастрофи. Ліквідатори Чорнобильської аварії — це приклад мужності, самопожертви й професійної відданості, які не мають забутися.

По всій Україні встановлено пам’ятники та меморіали на честь цих героїв — у Києві, Харкові, Запоріжжі, Краматорську та багатьох інших містах. Вони нагадують про подвиг, який врятував мільйони життів.

1 з 3

Міжнародні зусилля з подолання наслідків аварії та нові злочини росії

Сучасний саркофаг — Новий безпечний конфайнмент (арка), споруджена у 2016 році, — символізує перемогу над наслідками аварії, але робота з ліквідації триває й досі.

Так 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції (ЧАЕС). Російські загарбники знову наражають Світ на небезпеку, та зневажають зусилля ліквідаторів цієї страшної катастрофи. Зневажають пам’ять загиблих ліквідаторів та міжнародні спроби захистити світ від наслідків радянської трагедії.

Після атаки російськими БпЛА у новому саркофазі Чорнобильської атомної електростанції (ЧАЕС) виявили понад 300 локальних пошкоджень (отворів). Попередня оцінка фізичної цілісності великої аркової споруди «Укриття» показала великі пошкодження. Про це заявив Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

Також нагадаємо, що у Києві померла 73-річна Наталія Ходимчук, дружина першої жертви Чорнобильської катастрофи Валерія Ходемчука. Жінка зазнала тяжких поранень під час російської атаки «шахедом».

Ми дякуємо кожному та кожній з ліквідаторів за їхній внесок і низько вклоняємося тим, кого вже немає серед живих. Їхній подвиг назавжди вписаний в історію України та людства. Пам’ятаймо про Чорнобиль — щоб подібні трагедії ніколи не повторилися.