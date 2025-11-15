Субота, 15 Листопада, 2025
У Києві росіяни вбили дружину ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві росіяни вбили дружину ліквідатора аварії на Чорнобильській АЕС

У Києві померла 73-річна Наталія Ходимчук, дружина першої жертви Чорнобильської катастрофи Валерія Ходемчука, яка зазнала тяжких поранень під час російської атаки «шахедом». Про це 15 листопада повідомило Державне агентство з управління зоною відчуження.

У відомстві підкреслили, що передчасна смерть жінки стала прямим наслідком удару дрона по житловому будинку на Троєщині. Саме там проживали родини колишніх працівників ЧАЕС.

📢 «Із глибоким сумом і щирою скорботою повідомляємо про смерть Наталії Доманівни Ходимчук, дружини першої жертви Чорнобильської катастрофи Валерія Ходемчука, матері, бабусі, жінки великого серця і великої долі.</em> Вона відійшла у засвіти в ніч з 14 на 15 листопада, не переживши тяжких наслідків удару “шахеда” по житловому будинку на Троєщині», – йдеться у заяві.

Після російського удару її госпіталізували у вкрай тяжкому стані. Лікарі боролися за її життя. Травми виявилися надто серйозними: у Наталії Ходимчук були 45% опіків тіла, а її квартира повністю вигоріла.

За даними Київської міської військової адміністрації, загибла стала сьомою жертвою масованої атаки, що сталася в ніч на 14 листопада. Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив про її смерть у лікарні раніше в суботу.

Зранку рятувальні служби завершили аварійно-рятувальні роботи в Деснянському районі, де «шахед» влучив у житловий комплекс. Подія стала одним із найтрагічніших епізодів останньої хвилі російських ударів по столиці, що знову спричинили численні руйнування та людські втрати.

