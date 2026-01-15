Четвер, 15 Січня, 2026
Чоловік у Черкасах розбив вікна авто ТЦК металевим предметом

Денис Молотов
Чоловік у Черкасах розбив вікна авто ТЦК металевим предметом
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Черкасах чоловік із натовпу пошкодив металевим предметом службові автомобілі Територіального центру комплектування та соціальної підтримки під час перевірки іншого громадянина. Про це 15 січня повідомив Черкаський обласний ТЦК та СП.

За інформацією відомства, інцидент стався в районі вулиці Луценка. Там військовослужбовці виявили чоловіка призовного віку, який проігнорував вимогу зупинитися для перевірки документів і намагався залишити місце події. Під час встановлення особи з’ясувалося, що він є «порушником правил військового обліку».

Під час проведення перевірки навколо зібрався натовп. Один із громадян дістав металевий предмет і почав нищити службові автомобілі груп оповіщення, розбиваючи в них вікна.

Чоловік у Черкасах розбив вікна авто ТЦК металевим предметом 01
Скриншот з офіційної сторінки Черкаського обласного ТЦК / Facebook

Після цього чоловіку, який вчинив пошкодження майна, запропонували у встановленому порядку прослідувати до ТЦК та СП для оформлення адміністративних матеріалів. Однак чоловік відмовився виконати вимогу та сховався в прилеглих будівлях.

Водночас «порушника правил військового обліку» було доставлено до ТЦК та СП для складання адміністративних протоколів і подальшого проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

☝️ На місце події викликали слідчо-оперативну групу, яка встановлює всі обставини інциденту з ТЦК у Черкасах та проводить заходи з розшуку чоловіка, який пошкодив службові автомобілі.

  • Нагадаємо, 13 січня в місті Ізмаїл на Одещині чоловік із викруткою протидіяв працівникам ТЦК під час проведення заходів з оповіщення населення.
  • Також повідомлялося, що у Львові затримали місцевого жителя, який ножем поранив працівника ТЦК. 46-річному чоловіку вже повідомили про підозру.
  • В Одесі сталася активна протидія громадян співробітникам ТЦК, унаслідок чого, начебто, постраждали працівники у військовій формі. А автомобіль, схожий на службовий, також зазнав пошкоджень.
