Через удари рф знеструмлено одну область, ще три – частково

Унаслідок ударів по енергооб’єктах, здійснених російськими військами у ніч проти неділі, повністю знеструмлена Донецька область, а також частково відключено електропостачання у Запорізькій, Харківській та Чернігівській областях. Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України 2 листопада.

📢 «Сьогодні ворог знову завдавав ударів по енергооб’єктах — наразі повністю знеструмлена Донеччина, частково споживачі на Запоріжжі, Харківщині, Чернігівщині. Там, де дозволяє безпекова ситуація, фахівці енергетичних компаній вже приступили до відновлювальних робіт», — йдеться у повідомленні.

☝️ Міністерство наголосило, що енергетики працюють у посиленому режимі, оперативно відновлюючи лінії живлення одразу після дозволу військових.

Нагадаємо, через пошкодження інфраструктури внаслідок бойових дій у Дніпропетровській та Донецькій областях було змінено розклад приміських потягів, що забезпечують сполучення між регіонами.

У ніч проти 2 листопада рф здійснила масштабну атаку на територію України, застосувавши дві балістичні ракети «Іскандер-М» та 79 ударних дронів типу «Shahed».

За даними Повітряних сил, українська ППО знищила 67 безпілотників, запобігши ще більшій шкоді енергетичній інфраструктурі.

Енергетична система України знову зазнала серйозного випробування, однак ремонтні бригади продовжують ліквідацію наслідків російських ударів по енергооб’єктах у найкоротші терміни.

👉 Також було повідомлено, що внаслідок нічної атаки на Запоріжжя без електропостачання залишилися майже 58 тисяч абонентів.