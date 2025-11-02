Понад 50 тисяч абонентів без світла після нічного обстрілу Запоріжжя

Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя без електропостачання залишилися майже 58 тисяч абонентів, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров у ніч проти неділі, 2 листопада.

📢 «Постраждали 44-річна жінка та 91-річний чоловік. Медики надають їм усю необхідну допомогу», – зазначив очільник ОВА.

Федоров наголосив, що енергетики відновлять живлення, щойно це дозволить безпекова ситуація, а комунальні служби вже працюють на місці удару. «Уся необхідна допомога оперативно надається кожному мешканцю», – запевнив він.

Нагадаємо, цієї ночі російські війська здійснили ракетно-дронову атаку по житловому сектору Запоріжжя. Перед цим Повітряні сили попереджали про рух БпЛА та два ракетні пуски в напрямку міста.

💥 За уточненими даними, одна людина загинула, ще троє — поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Пологівському району.

Протягом доби війська рф завдали 753 удари по 18 населених пунктах Запорізької області:

Здійснили 8 авіаударів по Степовому, Гуляйполю, Малинівці та Нечаївці.

по Степовому, Гуляйполю, Малинівці та Нечаївці. Використали 496 дронів різних модифікацій , переважно FPV, для атак по Барвінівці, Степногірську, Приморському, Гуляйполю, Оріхову, Новоданилівці, Малій Токмачці та інших селах.

, переважно FPV, для атак по Барвінівці, Степногірську, Приморському, Гуляйполю, Оріхову, Новоданилівці, Малій Токмачці та інших селах. Провели 7 обстрілів з РСЗВ по Запоріжжю, Гуляйполю, Новомиколаївці та Новоандріївці.

по Запоріжжю, Гуляйполю, Новомиколаївці та Новоандріївці. Завдали 242 артилерійські удари по низці населених пунктів області.

🏚️ Надійшло 37 повідомлень про пошкодження житла, інфраструктури та автомобілів. Зруйновано 17 приватних будинків, наразі фахівці проводять обстеження.

🏥 Медичну допомогу отримали троє постраждалих: 91-річний чоловік і 44-річна жінка перебувають на амбулаторному лікуванні, а 87-річна жінка із переломами отримала необхідну допомогу в лікарні.

💡 Після обстрілу на 8:00 ранку знеструмлено залишались ще 11 434 абоненти, енергетики продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

👉 Також було повідомлено, що протягом минулої доби зафіксовано 143 бойові зіткнення. Зокрема Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників на Слов’янському напрямку.