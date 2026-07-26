Удар по магазину у Чернігові: загинули двоє людей

Окупаційні російські війська вдень 26 липня завдали удару по Чернігову. За офіційною інформацією, внаслідок атаки загинули двоє людей, серед яких 10-річна дитина. За уточненими даними, ще 13 людей отримали поранення. Про наслідки атаки повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський.

За його словами, російський безпілотний літальний апарат упав на супермаркет «АТБ» у мікрорайоні ЗАЗ. Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих.

📢 «Унаслідок удару загинули двоє людей, серед них – 10-річна дитина. Ще четверо людей отримали поранення, одна людина перебуває у важкому стані», – зазначив Брижинський.

Згодом влада оприлюднила уточнену інформацію щодо кількості постраждалих.

📢 «Наразі відомо про 13 постраждалих — 4 чоловіків та 9 жінок. Трьох людей госпіталізували у стані середньої тяжкості. Іншим надали допомогу амбулаторно та відпустили додому. На місці працюють екстрені служби. Інформація про наслідки атаки уточнюється».

Зеленський відреагував на атаку по Чернігову

Шостий президент України В.О. Зеленський прокоментував російський удар по Чернігову.

📢 «росіяни продовжують «перемагати» звичайні цивільні об’єкти. Абсолютно цинічний удар дроном по звичайному супермаркету в Чернігові. Вдарили просто по людях без ніякого військового сенсу. Станом на зараз відомо про тринадцятьох поранених. На жаль, є двоє загиблих. І серед них дитина. Мої співчуття рідним і близьким. Зараз на місці працюють усі необхідні служби та надають допомогу людям.

Також били по Запоріжжю авіабомбами. Одна людина загинула, і ще одну було поранено. Мої співчуття рідним.

Це свідомий російський терор, який не має жодного військового виправдання. Потрібні сильніші санкції проти росії, більше підтримки для України, більше засобів для захисту нашого неба та більше можливостей для наших воїнів».

Що відомо про ранкову атаку

Нагадаємо, вранці 26 липня російські війська також атакували Чернігів. Тоді було зафіксовано влучання по території одного з підприємств, унаслідок чого виникла пожежа.

Також стало відомо, що у неділю, 26 липня 2026 року, російські окупаційні війська завдали чергового підступного удару по цивільній інфраструктурі Кривого Рогу.

Інформація щодо наслідків денного удару уточнюється. На місці продовжують працювати екстрені служби.