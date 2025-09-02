Білий дім анонсував важливе звернення Трампа

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 2 вересня, звернеться до громадськості зі спеціальною заявою. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

За попередньою інформацією, виступ американського лідера розпочнеться о 21:00 за київським часом. Про зміст майбутньої заяви наразі офіційно не повідомляється.

Варто зазначити, що саме цього дня спливає термін, який Трамп дав російському диктатору владіміру путіну для укладення мирної угоди з Україною.

Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що адміністрація президента готова діяти рішуче. Особливо, з урахуванням останніх агресивних дії росії, які суперечать заявам кремля про нібито прагнення миру.

Крім того, на позачерговому засіданні Ради Безпеки ООН представники США попередили москву про можливе введення нових санкцій, якщо кремль відмовиться від мирних переговорів і не вийде на прямий діалог із Києвом.

☝️ Також раніше президент США Дональд Трамп спростував чутки про свою смерть, здивувавши прихильників енергійною активністю у соцмережі Truth Social. Особливо вразив шанувальників його оптимістичний пост: «Ніколи в житті не почувався краще».