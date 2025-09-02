Вівторок, 2 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Білий дім анонсував важливе звернення Трампа

Денис Молотов
Денис Молотов
Білий дім анонсував важливе звернення Трампа

Президент США Дональд Трамп у вівторок, 2 вересня, звернеться до громадськості зі спеціальною заявою. Про це повідомила пресслужба Білого дому.

За попередньою інформацією, виступ американського лідера розпочнеться о 21:00 за київським часом. Про зміст майбутньої заяви наразі офіційно не повідомляється.

Варто зазначити, що саме цього дня спливає термін, який Трамп дав російському диктатору владіміру путіну для укладення мирної угоди з Україною.

Напередодні міністр фінансів США Скотт Бессент наголосив, що адміністрація президента готова діяти рішуче. Особливо, з урахуванням останніх агресивних дії росії, які суперечать заявам кремля про нібито прагнення миру.

Крім того, на позачерговому засіданні Ради Безпеки ООН представники США попередили москву про можливе введення нових санкцій, якщо кремль відмовиться від мирних переговорів і не вийде на прямий діалог із Києвом.

☝️ Також раніше президент США Дональд Трамп спростував чутки про свою смерть, здивувавши прихильників енергійною активністю у соцмережі Truth Social. Особливо вразив шанувальників його оптимістичний пост: «Ніколи в житті не почувався краще».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Над Україною збито понад сотню російських дронів Shahed

ВІЙНА

Суд взяв під варту підозрюваного у розстрілі Парубія

ВАЖЛИВО

У Сіверськодонецькій громаді 71 захисник отримав фінансову допомогу

ЛУГАНЩИНА

Ердоган: Зеленський і путін поки не готові до зустрічі

ВАЖЛИВО

Індійська Nayara залишилася без нафти з Іраку та Саудівської Аравії

ЕКОНОМІКА

Греція підтримує Україну дипломатично та гуманітарно

ПОЛІТИКА

З Німеччини до кордону з Україною запускають нові потяги

СУСПІЛЬСТВО

росія завдала удару по Ізмаїлу: жертв вдалося уникнути

ВІЙНА

Луганський регіональний офіс Конгресу місцевих та регіональних влад обговорив підтримку ЗСУ та проблеми ВПО

ЛУГАНЩИНА

Члени Альянсу рішуче засудили удари росії по мирних містах України

ПОЛІТИКА

КНДР втратила майже 5 тисяч солдатів, які воювали на боці рф проти України – південнокорейська розвідка

ПОДІЇ

Нічна атака дронами на Білу Церкву: загиблий і масштабні руйнування

ВАЖЛИВО

Генерал Бундесверу: стратегія рф виходить за межі війни в Україні

ПОЛІТИКА

МАГАТЕ виявило уран у Сирії: таємний ядерний реактор

ПОДІЇ

ЗСУ визволили від окупантів селище Удачне на Донеччині

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"